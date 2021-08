Jam Tayang Undian Liga Champions 2021 Kamis 26 Agustus Lengkap Link Hasil Drawing Grup UCL

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal jam tayang undian pembagian grup penyisihan grup Liga Champions Eropa di Instanbul Turki, Kamis 26 Agustus 2021.

Drawing Liga Champions musim ini masih tetap diikuti sebanyak 32 tim dari liga-liga eropa.

Teranyar, tiga tim dari babak play off memastikan diri melaju ke babak fase grup Liga Champions.

Tiga tim tersebut yakni Benfica (Portugal), Youngboys (Swiss) dan Malmoe Swedia.

Ketiga tim tersebut berhasil menyingkirkan lawan-lawanya pada pertandingan leg kedua babak play off yang digelar Rabu 25 Agustus 2021 dini hari tadi.

Adapun tiga slot tersisa masih akan diperebutkan oleh Shakhtar Donetsk (Ukraina) vs Monaco (Francis), Brondby (Denmark) vs Salzburg (Austria), D. Zagreb (Croasia) vs Sheriff Tiraspol (Moldova) yang akan memainkan partai leg kedua Kamis 26 Agustus 2021 dini hari nanti.

Sesuai jadwal yang dirilis UEFA, jadwal undian akan digelar pada di Instambul, Turki pada Kamis 26 Agustus 2021 pukul 23.00 WIB.

UEFA juga akan menayangkan secara streaming proses pengundian fase grup Liga Champions yang cukup dinantikan.

(Link streaming dan hasil drawing tersedia di paragraf terakhir artikel ini )

Prediksi Drawing