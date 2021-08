Liga Champions 2021 Malam Ini 6 Tim Rebutan ke Liga Utama, Wakil Belanda Penuh Tekanan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga Champions malam ini akan dihelat tiga pertandingan pada leg kedua babak PlayOff Rabu 25 Agustus 2021.

Sebanyak tiga pertandingan dari enam tempat tersisa di fase grup Liga Champions 2021/2022 akan diketahui pemiliknya saat leg kedua play-off berlangsung dini hari.

Enam tim akan bertanding sengit guna menentukan siapa yang layak untuk memiliki leg kedua pada play off di ajang liga champion fase kualifikasi.

Tiga pertandingan playoff tersebut yakni antara PSV Eindhoven vs Benfica, Ludogorets vs Malmo, dan Ferencvaros vs Young Boys.

• PLAY Off Liga Champion Malam Ini, Siapa Lolos Drawing Liga Champions 21/22 ? Live Benfica Vs PSV

Modal Tim

Hasil dari pertandingan sebelum PSV Eindhoven vs Benfica memiliki poin agregat 1-2, Ludogorets vs Malmo dengan poin agregat 0-2 dan Ferencvaros vs Young Boys agregat 2 - 3.

Semua tim sudah memiliki modal untuk berlaga tinggal penentuan, perjuangan berat tentunya bagi tim yang tertinggal. Namun masih ada kesempatan untuk unjuk kemampuan sebagai yang pemiliki leg kedua play off liga champions fase kualifikasi.

Seperti PSV Eindhoven menjamu SL Benfica di Philips Stadion tuan rumah harus mencoba memutar defisit 1-2 demi masuk babak utama Liga Champions untuk kali pertama sejak 2018/2019.

PSV mendapat modal berharga berupa gol tandang yang dicetak Cody Gakpo.

Sementara dua pertandingan lain melibatkan para juara. Ludogoretz Razgrad (Bulgaria) balik menjamu Malmo FF (Swedia).