PROMO HokBen Hari Ini 10 Agustus 2021 Terbaru, Promo Gratis 1 Porsi Egg Chicken Roll

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – HokBen kembali hadir dengan promo terbarunya hari ini Selasa 10 Agustus 2021.

Promo hari ini promo Beli 2 Dapat 3.

Setiap pembelian 2 Simple Set Teriyaki Free 1 Porsi Egg Chicken Roll.

Ini berlaku di semua store HokBen.

Bisa pesan langsung (take away, drive thru atau delivery) maupun online (HokBen Apps, Grabfood).

Buruan pesan sekarang!!!

Promo HokBen x @tupperwareid di perpanjang!!!

Yuk cek promo-promo yang berlaku di Store HokBen dengan menggunakan Member Tupperware atau Kotak Makan Tupperwaremu.

Mulai dari disc 15% Paket Simple Set Teriyaki, Paket ABCD free Tehbotol Sosro dengan membawa kotak makan Tupperware & Voucher Diskon 15% produk Tupperware setiap pembelian menu HokBen 50 ribu.