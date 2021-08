PROMO HokBen Hari Ini 6 Agustus 2021, Banyak Promo Baru di Jumat Berkah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Hari ini Jumat 6 Agustus 2021, HokBen kembali hadir dengan promo terbarunya.

Hari ini di HokBen banyak promo baru loh.

Jumat Nikmat, Special 2 Simple Set Teriyaki + 2 Tehbotol Sosro jadi 76 ribu.

Berlaku untuk Take Away, Delivery 1500505, Drive Thru, HokBen Apps/Web & Grabfood.

Di semua store HokBen Khusus HARI ini!!! ⁣

Ada juga promo weekend Special, 2 Botol Iced Coffee jadi 100 ribu.

Untuk layanan Take Away, Delivery & Drive Thru.

Berlaku tanggal 6 - 8 Agustus 2021.

Hanya di store tertentu ya.⁣

