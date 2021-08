Kapan Vaksinasi Moderna Akan Dimulai di Pontianak, Berikut Penjelasannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Halo Tribun mohon informasinya. Untuk Vaksin Moderna di Pontianak kapan mulainya ya dan dapat berapa dosis. Kalau sudah mulai infonya Bun.

Terima kasih

08535267xxxx

Halo terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami.

Untuk vaksin Covid-19 Moderna di Kota Pontianak akan di berikan kepada tenaga kesehatan.

Untuk jumlah vaksin Moderna sekitar 6000 dosis. Pelaksanaan vaksinasi saat ini tengah dilakukan pendataan terhadap tenaga kesehatan di beberapa fasilitas kesehatan by name by adres harus dilakukan kepada tenaga kesehatan dan kita harus cek lagi tidak bisa berdasarkan Vaksinasi kedua, karena bisa juga nakes itu sudah terkena covid-19 yang saat ini tidak bisa divaksin.

Maka harus dilakukan pendataan, nanti kalau sudah ada pendataan semua tenaga kesehatan kita berikan dosis ketiga yakni moderna.

Sidiq Handanu

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak. (*)

