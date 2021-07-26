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Olimpiade Tokyo

Streaming Olympic Tokyo Badminton 2021 Hari Ini Lengkap Link Update Hasil Wakil Indonesia

The Minions berhasil merebut set pertama dengan skor 21-13 atas  lawannya Satwiksairaj/Chirag. 

Penulis: Zulkifli | Editor: Zulkifli
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Alexander NEMENOV / AFP
BADMINTON - Ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo (kiri) dan Marcus Fernaldi Gideon dalam pertandingan penyisihan grup bulu tangkis ganda putra melawan Sean Vendy dari Inggris dan Ben Lane dari Inggris, pada Olimpiade Tokyo 2020 di Musashino Forest Sports Plaza Tokyo, Sabtu 24 Juli 2021. Kevin/Marcus menang dua set langsung di pertandingan ini. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Marcus / Kevin tampil gemilang untuk merebut set pertama atas lawannya ganda putra India dalam lanjutan penyisihan grup Badminton Olimpiade Tokyo 2020 Senin 26 Juli 2021.

The Minions berhasil merebut set pertama dengan skor 21-13 atas  lawannya Satwiksairaj/Chirag. 

Jika berhasil memenangkan laga ini, Marcus / Kevin dipastikan lolos dari fase grup.

(Link streaming Vidio dan update hasil bisa diaskes pada link live score yang tersedia di artikel ini)

Hasil Badminton Praveen/Melati Lolos Perempat Final Olimpiade Tokyo! Update Medali Pukul 09.42 WIB

Pada hari ketiga ini sebelumnya pasangan ganda campuran Praveen/ Melati sudah memastikan lolos dari fase grup.

Namun Praveen / Melawi harus kandas dari ganda campuran tuan rumah Jepang dalam partai terakhir penyisihan grup C.

Praveen / Melati kalah dua set dari Yuta Watanabe /Arisa Highasino dengan skor 13-21 dan 10-21.

Meski kalah, Praveen / Melati tetap melangkah ke babak selanjutnya karena sudah mengantongi dua kemenangan di partai sebelumnya.

Praveen / Melati lolos dengan status runner up grup C.

Jadwal kontingen Indonesia di cabang Badminton Olimpiade Tokyo 2021 hari ketiga Senin 26 Juli 2021.

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