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Hasil Badminton Praveen/Melati Lolos Perempat Final Olimpiade Tokyo! Update Medali Pukul 09.42 WIB

Ganda Campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti lolos babak perempat final cabang olah raga bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020.

Penulis: Marlen Sitinjak | Editor: Marlen Sitinjak
zoom-inlihat foto Hasil Badminton Praveen/Melati Lolos Perempat Final Olimpiade Tokyo! Update Medali Pukul 09.42 WIB
Pedro PARDO / AFP
BADMINTON OLIMPIADE - Pasangan Melati Daeva Oktavianti dan Praveen Jordan lolos perempat final cabang olahraga bulutangkis nomor ganda campuran, Olimpiade Tokyo 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ganda Campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti lolos babak perempat final cabang olah raga bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020.

Di pertandingan penyisihan terakhir, Senin 26 Juli 2021 pagi WIB, Praveen Jordan/Melati menderita kekalahan dua set langsung [13-21 dan 10-21] atas pasangan tuan rumah Yuta Watanabe/Arisa Higashino.

Pertandingan di Musashino Forest Sports Plaza, Tokyo tersebut hanya berlangsung 32 menit.

Dari hasil ini Yuta Watanabe/Arisa Higashino mengunci juara grup D dengan tiga kemenangan dan Praveen Jordan/Melati di urutan kedua, dua kali menang dan sekali kalah.

JADWAL & Jam Tayang Streaming Badminton Wakil Indonesia Olimpiade Tokyo Hari Ini Senin 26 Juli 2021

Hasil dan Jadwal Wakil Indonesia Badminton Olimpiade Tokyo Senin 26 Juli 2021

* Hasil: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) [13-21 dan 10-21]

* Pukul 10.40 WIB - Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)

* Pukul 16.00 WIB - Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Chloe Birch/Lauren Smith (Inggris)

* Pukul 17.20 WIB - Ahsan Mohammad/Setiawan Hendra vs Aaron Chia/Wooi Yik Soh(Malaysia)

Adapun nomor tunggal putra dan putri baru bertanding pada, Rabu 28 Juli 2021.

HASIL Bola Olimpiade! Argentina dan Jerman Menang Dramatis, Jepang Tim Pertama Lolos Perempat Final

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