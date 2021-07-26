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Hasil Badminton Praveen/Melati Lolos Perempat Final Olimpiade Tokyo! Update Medali Pukul 09.42 WIB
Ganda Campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti lolos babak perempat final cabang olah raga bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020.
Penulis: Marlen Sitinjak | Editor: Marlen Sitinjak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ganda Campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti lolos babak perempat final cabang olah raga bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020.
Di pertandingan penyisihan terakhir, Senin 26 Juli 2021 pagi WIB, Praveen Jordan/Melati menderita kekalahan dua set langsung [13-21 dan 10-21] atas pasangan tuan rumah Yuta Watanabe/Arisa Higashino.
Pertandingan di Musashino Forest Sports Plaza, Tokyo tersebut hanya berlangsung 32 menit.
Dari hasil ini Yuta Watanabe/Arisa Higashino mengunci juara grup D dengan tiga kemenangan dan Praveen Jordan/Melati di urutan kedua, dua kali menang dan sekali kalah.
• JADWAL & Jam Tayang Streaming Badminton Wakil Indonesia Olimpiade Tokyo Hari Ini Senin 26 Juli 2021
Hasil dan Jadwal Wakil Indonesia Badminton Olimpiade Tokyo Senin 26 Juli 2021
* Hasil: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) [13-21 dan 10-21]
* Pukul 10.40 WIB - Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)
* Pukul 16.00 WIB - Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Chloe Birch/Lauren Smith (Inggris)
* Pukul 17.20 WIB - Ahsan Mohammad/Setiawan Hendra vs Aaron Chia/Wooi Yik Soh(Malaysia)
Adapun nomor tunggal putra dan putri baru bertanding pada, Rabu 28 Juli 2021.
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