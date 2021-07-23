Cara Main Game di Goodel Doodle Hari Ini Jumat 23 Juli 2021 Semarak Pembukaan Olimpiade Tokyo
Tampilan Google Doodle hari ini berupa edisi Olimpiade Tokyo 2020 yang juga dilengkap fitur bermain game.
Penulis: Rizky Zulham | Editor: Rizky Zulham
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada yang berbeda di Google Doodle hari ini 23 Juli 2021.
Tampilan Google Doodle hari ini berupa edisi Olimpiade Tokyo 2020 yang juga dilengkap fitur bermain game.
Segera mainkan 7 mini game bertema cabang olahraga yang ada di Olimpiade Tokyo 2020.
Apakah Anda sudah mengecek Google hari ini? Ada yang berbeda dari biasanya?
(Update Berita Seputar Game Disini)
Situs pencarian Google hari ini menampilkan sesuatu yang berbeda.
Tidak menampilkan logo Google seperti biasanya, melainkan sebuah Google Doodle berjudul Game Pulau Juara atau Doodle Champion Island.
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Bukan Google Doodle seperti biasa yang hanya menampilkan karikatur atau animasi yang menarik.
Kali ini Google Doodle hadir dalam bentuk permainan atau game.
Tidak perlu download dan install, Anda cukup buka Google lewat browser, bisa di laptop/PC maupun smartphone.
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