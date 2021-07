Perayaan The Palace Jeweler, Siapkan Liontin Berlian Nusantara Untuk Pelanggan Setianya

Gerai The Palace Jeweler di Gaia Bumi Raya City Mal Pontianak. Dalam bulan perayaan The Palace Jeweler memberikan hadiah liontin berlian Nusantara untuk setiap transaksi dengan nilai tertentu.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Juli 2021, Tha Palace Jeweler kembali merayakan anniversary-nya.

The Palace Jeweler dikenal sebagai merek perhiasan nasional yang terlengkap, terjangkau dan terjamin.

Satu di antara toko perhiasannya juga telah tersedia di Kota Pontianak yakni di Gaia Bumi Raya City Mall.

The PalaceJeweler selalu menjamin kadar emas dalam setiap perhiasan emas dan perhiasan berlian memiliki kadar tepat yaitu 18 karat dan sudah bersertiftkasi SNI 13-3487-2005 pertama di Indonesia.

Ketepatan kadar emas juga bisa dites secara langsung menggunakan alat modern dan akurat yaitu Karatimeter yang sediakan oleh The Palace Jeweler disetiap gerainya.

Mengusung konsep "One Stop Shopping Destination", The Palace Jeweler juga merupakan toko perhiasan terlengkap yang menyediakan berbagai koleksi emas sampai dengan koleksi edisi selebriti.

Tersedia juga logam mulia yang bisa dimiliki dengan mudah yaitu melalui aplikasi Lakuemas.

Kualitas berlian yang ditawarkan The Palace Jeweler pun beragam, untuk berlian dengan sertiftkat internasioanal GIA, grade color (transparansi) tersedia mulai dari grade D - J.

Dengan kejernihan (clarity) berlian berkualitas Flawless (F), Very Very Slightly Included (VVS ) dan Very Slightly Included (VS).

Tak ketinggalan koleksi batu mulia yang bisa didapatkan yaitu Sapphire, Ruby dan Emerald serta Koleksi Perhiasan Berlian MOELA yang ditawarkan mulai dari harga 999 ribu yang saat ini tersedia di beberapa toko The Palace Jeweler dan akan segera hadir di semua gerainya.