Frank & co. Buka Gerai di Gaia Bumi Raya City Mall, Tawarkan Koleksi dan Promo Berlian Terbaik

Area Manager Frank & co, Leslie Christian (dua kiri) bersama Brand Manager Frank & co Natasha Jane (kiri) dan Store Manager Billi (dua kanan) memotong pita sebagai tanda dibukanya gerai di Pontianak dan menjadi cabang ke-39.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Frank & co. resmi membuka gerai perhiasannya di Kota Pontianak pada Rabu 2 Juni 2021 di Gaia Bumi Raya City Mall.

Ini merupakan gerai perhiasan miliknya yang ke-39.

Area Manager Frank & co, Leslie Christian, mengungkapkan alasan memilih Pontianak sebagai market pasalnya antusias masyarakat terhadap perhiasan sangat luar biasa.

“Sebelumnya kami pernah membuat eksibisi atau pameran, dan kami lihat masyarakat di sini sangat menyukai perhiasan yang kami miliki,” ungkapnya.

Sebagai rumah perhiasan yang ke-39, Frank & co. sudah mempersiapkan beragam penawaran menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan.

Dia menjelaskan Frank & co. sangat senang bisa menyambut antusiasme masyarakat Pontianak akan perhiasan berlian dengan kualitas F-VVS yang menjadi standar kualitas Frank & co.

"Kami menyiapkan store concept yang didesain untuk memberikan kenyamanan setiap pengunjung yang datang untuk sekedar melihat seluruh koleksi Frank & co, melakukan cleaning & checking perhiasan mereka dan tentunya juga terdapat penawaran yang spesial untuk pengunjung yang berbelanja,” ujar Leslie.

Konsep gerai Frank & co didesain untuk memberikan kenyamanan setiap pengunjung yang datang. (TRIBUN/DOK)

Momen pembukaan gerai Frank & co. terbaru di Pontianak masih berdekatan dengan momen perayaan 25th anniversary Frank & co. yang telah menemani perjalanan cinta jutaan pasangan di Indonesia dengan perhiasan berlian yang everlasting.

Selama 25 tahun ini, Frank & co. menghadirkan koleksi perhiasan seperti cincin tunangan, cincin nikah, kalung berlian, liontin berlian, gelang berlian, dan anting berlian.

Ini merupakan wujud tema “The Journey of Love” yang diusung oleh Frank & co. usia 25 tahun menjadi tolok ukur bagi Frank & co. untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan setianya serta terus menghadirkan perhiasan dengan desain yang elegan dan berlian kualitas F-VVS yang nyaris sempurna.