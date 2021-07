UPDATE PROMO KFC Hari Ini 6 Juli 2021, Nostalgia dengan KFC Classic Combo Mulai Rp 45.445 Saja

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan beragam promo-promo KFC terbaru yang bisa kamu nikmati hari ini Selasa 6 Juli 2021.

Nikmati bermacam varian menu KFC untuk menemani makan siang hari ini bersama orang-orang terdekat di rumah di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat ini.

KFC saat ini menyuguhkan promo Classic Combo mulai dari Rp45.445 aja yang hanya bisa kamu temuka di KFC Taman Melawai.

Tak hanya itu, KFC saat ini juga memiliki beragam promo lainnya mulai dari original movie combo, KFC Kombo Komplit ulai dari 51.818 aja, kamu bisa milih menu Komplit 1 yang dilengkapi dmengan 3 potong ayam, 1 Naztart, dan cobain 1 pilihan Sambal Korek/Matah terbaru dari KFC, atau Komplit 2 dengan pilihan 3 potong ayam, 1 KFC Puding, dan 1 pilihan Sambal Korek/Matah KFC!.

KFC juga sedang memiliki promo gratis sambal terbaru dari KFC yakni Sambal Nusantara tiap pembelian Super Besar 2 mulai dari 43.182. KFC juga masih memiliki menu-menu seru lainnya diantaranya KFC Koolz, Krispy Burger dan Krunchy Burger, promo Super Deals.

Berikut rangkuman sejumlah promo seru KFC pekan ini dilansir dari instagram @kfcindonesia:

Classic Combo

Selalu ada cerita nostalgia dengan KFC Classic Combo!

KFC Lovers udah cobain menu Classic Combo? Kalau belum yuk cobain! Mulai dari Rp45.445 aja, kamu akan mendapatkan menu klasik KFC dengan rasa nostalgia, yang hanya bisa kamu temukan di KFC Taman Melawai

Untuk setiap pembelian KFC Classic Combo ini kamu juga akan mendapatkan GRATIS SUNDAE pada transaksi berikutnya loh!

Kamu bisa beli menu KFC Classic Combo dengan TAKEAWAY dan Home Delivery dengan telepon ke gerai di KFC Melawai!

Jangan lupa untuk tetap menaati protokol serta nikmati KFC di rumah aja ya KFC Lovers

Syarat dan ketentuan:

- Setiap pembelian menu Classic Combo, pelanggan akan mendapatkan struk yang bertuliskan "gratis KFC Sundae" yang bisa ditukarkan di transaksi berikutnya

- Promo berlaku sampai 31 Juli 2021 hanya di KFC Taman Melawai

- Berlaku untuk take away dan Home Delivery

- Penukaran struk hanya bisa dilakukan di KFC Taman Melawai

- Tidak berlaku kelipatan

- Penukaran struk berlaku maksimal 14 hari setelah struk dicetak

- Promo berlaku sepanjang hari sesuai jam operasional store KFC Taman Melawai

Original Movie Kombo

Menu KFC Original Movie Combo mana nih yang paling pas buat nemenin nonton #AlidanRatuRatu Queens di @NetflixID?⁠

⁠

KFC Lovers tetap stay safe dan tetap di rumah sambil nonton AARQ ditemenin Original Movie Combo ya! Kamu bisa pesen menu ini lewat Takeaway atau Drive-Thru ya.

Kombo Komplit

Pasti puas kalo makan KFC siang ini. Bisa dapet ayam, sambal, sampai pencuci mulut! Komplit banget nih, namanya juga kombo komplit!⁠

⁠

Mulai dari 51.818 aja, kamu bisa milih menu KOMPLIT 1 yang dilengkapi dengan 3 potong ayam, 1 Naztart, dan cobain 1 pilihan Sambal Korek/Matah terbaru dari KFC, atau KOMPLIT 2 dengan pilihan 3 potong ayam, 1 KFC Puding, dan 1 pilihan Sambal Korek/Matah KFC! ⁠

⁠

Eits, tapi untuk menu KOMPLIT 1 hanya tersedia di wilayah Jakarta aja yaa KFC Lovers! ⁠

⁠

Yuk pesen sekarang buat makan di rumah dan cobain pedas nikmatnya Sambal Nusantara dikombinasikan dengan menu KOMBO KOMPLIT!⁠

⁠

Stay safe dan stay at home, KFC Lovers!⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Berlaku untuk take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠.

Promo Super Besar 2 Gratis Sambal Nusantara

Pasti Puas Makan KFC dari rumah aja, KFC Lovers!

Biar makan siang di rumah tetep puas, yuk beli promo SUPER BESAR 2, setiap pembelian promo ini kamu bisa cobain GRATIS Sambal terbaru dari KFC, SAMBAL NUSANTARA loh!

Mulai dari Rp43.182 aja, kamu bisa nikmatin kombinasi ayam goreng KFC favorit kamu dengan sensasi pedas SAMBAL NUSANTARA KFC

Yuk tunggu apalagi? Yuk buruan pesen dan cobain SAMBAL NUSANTARA KFC! Kamu bisa beli menu ini dengan menunjukan postingan promo ini di akun @kfcindonesia saat DRIVE-THRU atau TAKEAWAY.

Stay safe dengan makan KFC dirumah aja ya KFC Lovers!

Syarat dan ketentuan:

- Setiap pembelian menu Super Besar 2 harga mulai Rp 47.500 setelah pajak, gratis 1 sachet sambal Nusantara

- Berlaku untuk take away seluruh outlet KFC Indonesia

- Promo ini berlaku dengan menunjukkan postingan ini ke petugas saat take away atau drive-thru

KFC Koolz

Segernya KFC Koolz emang bikin nggak bisa nolak!

Ditambah lagi dengan sensasi Crunchy dalam es krim ini emang nikmat banget deh!⁠

⁠

Ayo sambut weekend dengan KFC Koolz! Kamu bisa pesen KFC Koolz langsung di gerai KFC, lewat GoFood atau GrabFood ya KFC Lovers!⁠

⁠

* Harga Rp 13.636 sebelum pajak, menu ini tersedia di 25 Store terpilih di Jadetabek:⁠

⁠

1. KFC Alam Sutera⁠

2. KFC Bintaro 9⁠

3. KFC Cempaka Putih⁠

4. KFC Cibubur Cikeas⁠

5. KFC Cikini⁠

6. KFC Ciputat Gaplek⁠

7. KFC Citra Raya Cikupa⁠

8. KFC Bintaro Emerald⁠

9. KFC Grand Kota Bintang Bekasi⁠

10. KFC Grand Wisata Bekasi⁠

11. KFC Gunawarman⁠

12. KFC Jati Asih Bekasi⁠

13. KFC Kalimalang⁠

14. KFC Kemang⁠

15. KFC Kisamaun⁠

16. KFC La Terrace⁠

17. KFC Margonda⁠

18. KFC Maxx Lippo Karawaci⁠

19. KFC MT. Haryono Jakarta⁠

20. KFC Pantai Indah Kapuk⁠

21. KFC Paramount Serpong⁠

22. KFC Pondok Indah Plaza⁠

23. KFC Raden Inten⁠

24. KFC Salemba⁠

25. KFC Taman Harapan Indah Bekasi

Sambal Nusantara

YANG KARET DUA HADIR DI KFC!

Ini dia menu KARET DUA dari KFC...sensasi pedas SAMBAL NUSANTARA.

Mulai hari ini, KFC Lovers bisa menikmati ayam goreng KFC favorit kalian dengan SAMBAL NUSANTARA pilihan, SAMBAL MATAH ATAU SAMBAL KOREK, mulai dari 5 ribuan aja loh!

Kombinasi dari renyahnya ayam goreng KFC dikombinasikan dengan gurihnya Sambal Nusantara, pedesnya bikin pengen nambah terus!

Buat KFC Lovers yang penasaran dengan pedasnya Sambal Nusantara, uji nyalimu dengan cobain langsung di Gerai KFC, beli lewat GoFood atau GrabFood ya!

Syarat dan ketentuan:

- Program ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2021 di seluruh outlet KFC Indonesia

- Berlaku untuk dine-in, take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek Online dan KFC Box

- Berlaku untuk pembelian ala carte (mulai Rp 5.000 sebelum pajak) maupun disertai pembelian menu Kombo

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah.

Krunchy Burger

Kenikmatan Krunchy Burger di setiap gigitan emang bikin nagih banget! Kamu tim Krispy Burger apa Krunchy Burger nih KFC Lovers?⁠

KFC Super Deal

Lagi laper dan bingung mau makan apa? Nggak usah khawatir!

Ada KFC SUPER DEAL buat nemenin kamu makan! Mulai dari 45 ribuan aja, kamu bisa nikmatin 3 potong ayam + 2 nasi loh!⁠

⁠

Yuk buruan pesen KFC SUPER DEAL langsung di gerai KFC, lewat GoFood atau GrabFood! ⁠

⁠

Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan saat dine-in di KFC juga yaa

Syarat dan ketentuan:⁠

- Berlaku sepanjang hari, periode 29 Juni-31 Juli 2021 di seluruh outlet KFC Indonesia⁠

- Berlaku untuk dine-in, take away, Home delivery, Drive-thru, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Tidak berlaku untuk layanan KFC Catering dan seluruh store Bandara Soekarno-Hatta⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

Mega Kombo

Biar makin semangat awali minggu, beli Mega Kombo yuk buat dimakan di rumah pas WFH, atau beli untuk makan bareng temen kantor pas WFO di kantor.

⁠

Mulai dari 240 ribuan aja kamu bisa dapetin chicken strip sampai dessert pudding buat sharing loh KFC Lovers, ayo pesen Mega Kombo langsung di gerai KFC, lewat GoFood atau GrabFood.

Riser

Awali pagimu dengan sarapan Riser! Rasanya enak, pas untuk mengisi energi untuk menjalani aktivitas seharian!⁠

⁠

Kamu bisa pesen Riser KFC langsung di gerai KFC, atau kalau lagi buru-buru bisa beli di Drive-Thru juga ya!

KFC Float

Lagi WFO atau WFH, bikin kerja makin semangat dengan KFC Float yang super menyegarkan!⁠

⁠

Kamu bisa pesan Float KFC favorit kamu langsung di gerai KFC, lewat Drive-Thru, GoFood atau GrabFood ya KFC Lovers⁠

KFC Original Movie Combo

Hi KFC Lovers!

Disini ada yang udah nonton keseruan film Netflix Ali and Ratu Ratu Queens?

Yang belum, yuk nonton! Jangan lupa nontonnya juga ditemenin sama menu KFC Original Combo ya!

Kamu bisa pilih menu KFC Orginal Combo ini dari porsi ramean dan porsi sendirian KFC Lovers!

Buat yang pengen nonton sendirian ada pilihan movie combo:

-Combo 1 yang isinya half winger, nasi, dan coca cola reguler mulai dari Rp 16.364 atau,

-Combo 2 berisi half winger, nasi, coca-cola regular, pudding dari harga Rp22.727!

Buat yang pengen nonton bareng keluarga atau temen ada Combo 3 yang berisi 1 winger bucket, 2 saus, dan 3 coca-cola, mulai dari Rp83.636!

Langsung aja order KFC ORIGINAL MOVIE COMBO, buat dinikmati bareng #AlidanRatuRatuQueens di Netflix. Atau mau mimin temenin juga nontonnya?

Syarat dan ketentuan:

- Program kerjasama KFC, Netflix dan film Ali dan Ratu Ratu Queens berlangsung hingga 14 Desember 2021

- Berlaku untuk dine-in, take away, Home Delivery, drive-thru, ojek online dan KFC Box

- Harga belum termasuk pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah

- Take away dikenakan biaya tambahan

Selamat menonton dan makan KFC Original Combo yaa!

Pukis KFC

Setelah lelah beraktivitas, enaknya makan pukis KFC nih! Yang mana pukis KFC favorit kamu?



Harga Rp 20.000 (sebelum pajak) per 5 pcs, pukis KFC bisa kamu pesan di 42 outlet KFC di pulau Jawa:



1. KFC Kalimalang

2. KFC Taman Harapan Indah Bekasi

3. KFC Raden Inten

4. KFC Cikini

5. KFC Prapatan Tugu Tani

6. KFC Metropolitan Mall Bekasi

7. KFC Arion Plaza

8. KFC Taman Melawai

9. KFC MT Haryono Jakarta

10. KFC Kemayoran

11. KFC Pondok Indah Plaza

12. KFC Ciputat Gaplek

13. KFC Kemang

14. KFC Gunawarman

15. KFC Alam Sutera

16. KFC Bintaro 9

17. KFC Maxx Lippo Karawaci

18. KFC Bogor Pajajaran

19. KFC Tugu Puncak

20. KFC Sentul City

21. KFC Dramaga Bogor

22. KFC Kisamaun Tangerang

23. KFC Kemang Timur

24. KFC Daan Mogot Baru

25. KFC Duta Garden

26. KFC Cideng

27. KFC Djuanda Jakarta

28. KFC La Terrace

29. KFC Margonda

30. KFC Cibubur Cikeas

31. KFC Setiabudi Sukawangi

32. KFC Kartini Cirebon

33. KFC Dago

34. KFC Riau Bandung

35. KFC Pasir Kaliki Pajajaran

36. KFC BDNI Sudirman Yogyakarta

37. KFC Pandanaran Semarang

38. KFC Slamet Riyadi Solo

39. KFC Boyolali

40. KFC Ahmad Yani Surabaya

41. KFC Basuki Rahmat Surabaya

42. KFC Kawi Malang

Crazy Deals Grilled Soy Sauce

Kenikmatan ayam goreng KFC dibaluri dengan Grilled Soy Sauce, emang paling bisa ngobatin rasa kangen makanan di rumah!

Buruan beli ayam goreng favorit kamu dengan Grilled Soy Sauce di promo Crazy Deals Grilled Soy Sauce!

Harganya mulai dari 63 ribuan aja yaa KFC Lovers, jangan lupa promo ini hanya bisa kamu temukan di gerai KFC dalam mall aja yaa!

Cream Soup KFC

Hangatnya Cream Soup KFC emang paling bisa mengumpulkan mood untuk menjalani berbagai aktivitas!⁠

⁠

Yuk awali aktivitasmu dengan Cream Soup KFC yang bisa langsung pesan di Gerai KFC, lewat GoFood atau GrabFood ya KFC Lovers⁠.

Spaghetti Supreme

Lagi pengen makan yang ringan tapi ngenyangin? Pesen Spaghetti Supreme aja! Rasanya enak dan juga bikin kenyang!

Sundae KFC

Abis beraktivitas, enaknya di akhiri dengan yang seger-seger! Kembalikan energimu dengan Sundae KFC yang menyegarkan!⁠

⁠

Yuk pesan KFC Sundae langsung di gerai KFC, lewat GoFood atau GrabFood ya KFC Lovers!⁠

Krunchy Burger KFC

Kombinasi dari ayam KFC yang krunchy dipadukan dengan bun lembut...bikin ngemil jadi sempurna!⁠

⁠

Temukan kesempurnaan kombinasinya di Krunchy Burger KFC! Kamu bisa pesen di gerai favorit KFC kamu, pesen lewat GoFood atau GrabFood ya!⁠

Gratis 5 Nasi

BIKIN SUASANA KUMPUL BERSAMA KELUARGA MAKIN SERU DENGAN KFC & COCA-COLA!

Dapatkan GRATIS 5 nasi untuk makan bersama keluarga dengan setiap pembelian 9 POTONG AYAM + 1 LITER COCA-COLA mulai dari Rp140.000 aja!

Yuk bikin kumpul keluarga semakin sempurna dengan beli KFC! KFC lovers bisa langsung pesan di gerai, pesan lewat GoFood atau GrabFood yaa!

Syarat dan ketentuan:

- Berlaku mulai tanggal 2 Juni 2021

- Berlaku untuk dine-in, take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek online dan KFC Box

- Program tidak berlaku di seluruh store Bandara Soekarno-Hatta dan KFC Catering

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah

- Take away dikenakan biaya tambahan

- Program ini berlaku juga untuk pembayaran dengan Voucher GiftN terbaru

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian.

Menu Creampuff

Lezatnya cream filling lembut dikombinasikan dengan pastry renyah, siapa yang bisa nolak?

⁠

Ayo beli Creampuff KFC buat nemenin weekend kamu lewat Drive-Thru, GoFood, atau GrabFood!⁠

⁠

Menu Creampuff tersedia di seluruh outlet di pulau Jawa sampai 30 Juni 2021⁠.

OMJ Grilled Soy Sauce

Siapa yang masih belum cobain OMJ Grilled Soy Sauce? Yuk cobain sekarang kenikmatan dari kombinasi Chicken Strip, Kentang, Chicken Ball, yang dibaluri saus asam-manis!⁠

⁠

Menu ini hanya tersedia hari senin-rabu aja yaa KFC Lovers! Yuk langsung cus ke gerai KFC dan beli OMJ Griled Soy Sauce!⁠

Whole Chicken Bucket KFC Grilled Soy Sauce

Oh My Jago KFC Platters KFC RISER KFC Naztart (*)

⁠