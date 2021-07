Cara Dapat Paket Obat Gratis Pasien Covid-19 Isolasi Mandiri di Rumah, Akses Layanan Telemedicine 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Syarat dapat paket obat gratis untuk Pasien Covid-19 Isolasi Mandiri di Layanan Telemedicine

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Layanan Telemedicine atau konsultasi kesehatan virtual dengan 11 platform akan mulai diuji coba di DKI Jakarta, pada Selasa 6 Juli 2021.

Layanan gratis ini akan diberikan kepada pasien Covid-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri.

"Layanan ini akan dilakukan uji coba di DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinkes DKI," kata Budi, dalam konferensi pers secara virtual, Selasa 5 Juli 2021.

Sebelas platform layanan telemedicine yang digandeng oleh Kementerian Kesehatan yakni Get Well, Good Doctor, Halodoc, Klik Dokter, Klik Go, Link Sehat, Milvik Dokter, Pro Sehat, SehatQ, Yesdok dan Alodokter.

Menurut Budi, selain konsultasi dengan dokter, pasien juga akan dikirimkan paket obat secara gratis.

Paket obat tersebut terdiri dari Multivitamin (C,B,E,Zinc), Azitromisin 500 mg, Oseltamivir 75 mg, dan Parasetamol Tablet 500 mg.

"Untuk teman-teman yang positif terkena Covid-19, tapi saturasi di atas 95 persen, tidak sesak dan tidak komorbid, agar bisa dengan tenang stay at home dan juga mendapatkan pengobatan yang baik," ujarnya.

Budi menambahkan, layanan telemedicine tersebut juga terintegrasi dengan 742 laboratorium di seluruh Indonesia sehingga masyarakat dapat melakukan pemeriksaan.

"Dan penyampaian hasilnya secara online dan terintegrasi kepada 11 platform telemedicine tersebut," pungkasnya.