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Copa America

SKEMA Babak 8 Besar Copa America 2021 & Jadwal Lengkap Perempat Final Copa America Brazil Argentina

Sementara 8 negara lainnya akan saling berhadapan untuk memperebutkan 4 tiket ke babak semifinal.

Penulis: Syahroni
Editor: Syahroni
zoom-inlihat foto SKEMA Babak 8 Besar Copa America 2021 & Jadwal Lengkap Perempat Final Copa America Brazil Argentina
SILVIO AVILA / AFP
Pemain Argentina Lautaro Martinez (ke-3 dari kiri) setelah mencetak gol ke gawang Bolivia pada pertandingan terakhir fase grup turnamen sepak bola Conmebol Copa America 2021, di Stadion Arena Pantanal Cuiaba, Brazil, Selasa 29 Juni 2021 pagi WIB. Argentina menghadapi Ekuador di perempat final. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak penyisihan grub Copa America sudah selesai hari ini Selasa 29 Juni 2021 dengan berakhirnya pertandingan Argentina Vs Bolivia serta Uruguay Vs Paraguay.

Pada laga terakhir penyisihan grup A sebetulnya tidak mempengaruhi lolos atau tidaknya.

Sebab Bolivia telah dipastikan tidak lolos ke babak 8 besar.

HASIL AKHIR ARGENTINA Vs Bolivia Copa America Hari Ini & Update Tim yang Lolos 8 Besar Copa America

Hanya saja pertandingan terakhir ini menentukan siapa lawan siapa pada partai 8 besar atau perempat final Copa America.

Klasemen Akhir Copa America:

Grup A

Argentina 10

Uruguay 7

Paraguay 6

Chile 5

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