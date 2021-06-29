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HASIL AKHIR ARGENTINA Vs Bolivia Copa America Hari Ini & Update Tim yang Lolos 8 Besar Copa America
Lionel Messi memperbesar keunggulan Argentina pada menit ke 33, skor 2-0 untuk Argentina.
Penulis: Syahroni
Editor: Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil akhir Argentina Vs Bolivia dalam partai terakhir babak penyisihan grup dimenangkan Argentina.
Partai terakhir yang tidak lagi mempengaruhi lolos atau tidak ke fase babak 8 besar.
Argentina menggilas Bolivia dengan skor 4-1.
Gol pertama Argentina dicetak pada menit ke 6 .
Alejandro Gomez membuka keunggulan Argentina atas Bolivia.
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Lionel Messi memperbesar keunggulan Argentina pada menit ke 33, skor 2-0 untuk Argentina.
Pada menit 42 Lionel Messi kembali memperbesar keunggulan Argentna menjadi 3-0.
Skor 3-0 bertahan hingga paruh waktu.
Pada babak kedua Bolivia yang sudah tidak lolos ke babak 8 besar memperkecil ketertinggalan tepatnya pada menit 60.
Erwin Saavedra menjadi aktor gol yang dicetak Bolivia ke gawang Argentina.
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