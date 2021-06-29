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HASIL AKHIR ARGENTINA Vs Bolivia Copa America Hari Ini & Update Tim yang Lolos 8 Besar Copa America

Lionel Messi memperbesar keunggulan Argentina pada menit ke 33, skor 2-0 untuk Argentina.

Penulis: Syahroni
Editor: Syahroni
zoom-inlihat foto HASIL AKHIR ARGENTINA Vs Bolivia Copa America Hari Ini & Update Tim yang Lolos 8 Besar Copa America
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Skor Akhir Argentina Vs Bolivia Copa America Hari Ini Selasa 29 Juni 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil akhir Argentina Vs Bolivia dalam partai terakhir babak penyisihan grup dimenangkan Argentina.

Partai terakhir yang tidak  lagi mempengaruhi lolos atau tidak ke fase babak 8 besar.

Argentina menggilas Bolivia dengan skor 4-1.

Gol pertama Argentina  dicetak pada menit ke 6 .

Alejandro Gomez membuka keunggulan Argentina atas Bolivia.

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Lionel Messi memperbesar keunggulan Argentina pada menit ke 33, skor 2-0 untuk Argentina.

Pada menit 42 Lionel Messi kembali memperbesar keunggulan Argentna menjadi 3-0.

Skor 3-0 bertahan hingga paruh waktu.

Pada babak kedua Bolivia yang sudah tidak lolos ke babak 8 besar memperkecil ketertinggalan tepatnya pada menit 60.

Erwin Saavedra menjadi aktor gol yang dicetak Bolivia ke gawang Argentina.

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Copa America
Copa America 2021
Argentina
Bolivia
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