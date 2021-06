UPDATE PROMO A&W Hari Ini 27 Juni 2021, Menu Weekend Deals Golden Aroma & Spicy Aroma Cuma 56 Ribuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gerai A&W kembali menyuguhkan beragam promo yang masih bisa dinikmati untuk akhir pekan di bulan Juni 2021.

Sayang sekali untuk melewatkan menu-menu gurih dan nikmat hingga minuman menyegarkan saat weekend kamu bersama keluarga hari ini Minggu 27 Juni 2021.

Saat ini A&W memiliki promo terbarunya khusus untuk weekend yang berlaku 25 - 27 Juni yakni weekend deals.

Selain itu, masih banyak promo lainnya yang ditawarkan restoran waralaba asal Amerika Serikat ini yang sayang untuk kamu lewatkan diantaranya mulai dari paket Hari-Hari Untung, Waffle Ice Cream, menu Waffle Ice Cream, Crispy Corn, Oreo Series dan masih banyak lagi menu-menu menggugah selera dan menyegarkan lainnya.

Cocok banget untuk menambah keseruan kamu bersama keluarga saat liburan akhir pekan ini.

Berikut adalah beragam promo makanan dan minuman A&W dilansir dari instagram @awrestoranid:

(Update Informasi Promo Hari Ini)

Weekend Deals

Promo yang bikin keluarga selalu betah dirumah setiap akhir pekan udah mau berakhir! Yuk dapatkan paket promo Weekend Deals mulai dari 56.5 ribu untuk dinikmati berdua dan mulai dari 86.5 ribu untuk sekeluarga.

Pasti terasa makin lengkap dengan Deal C untuk minuman Caramel Machiato nya! Tunggu apalagi? Yuk! pesan sekarang juga.

*S&K sebagai berikut:

- Berlaku dari tanggal 25-27 Juni 2021.

- Tunjukan gambar menu saat pemesanan di kasir.

- Berlaku untuk seluruh cabang yang masih operasi kecuali store Bandara.⠀

- Berlaku untuk Golden Aroma dan Spucy Aroma.⠀

- Potongan ayam tidak dapat dipilih.⠀

- Harga sebelum pajak.⠀

- Terdapat beberapa store memiliki harga yang berbeda.⠀

- Berlaku selama stock tersedia.⠀

- Take away akan dikenakan biaya tambahan.⠀

Paket Hari-hari Untung