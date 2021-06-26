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Link Live Streaming Kualifikasi MotoGP Assen Belanda Malam Ini, Tayang di Trans7 Jam 23.20 WIB
Seperti diketahui, musim MotoGP 2019 lalu, pembalap Prancis tersebut berhasil meraih pole setelah mencatatkan waktu lap terbaik 1'32.017.
Penulis: Nasaruddin
Editor: Nasaruddin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kualifikasi MotoGP Assen Belanda 2021 akan dimulai pukul 19.10 WIB.
Siaran langsung Kualifikasi MotoGP Assen 2021 tak disiarkan live di Trans7.
Namun kamu masih bisa menyaksikan melalui link MotoGP.com.
Trans7 baru akan menayangkan sesi kualifikasi mulai pukul 23.20 WIB.
Berdasarkan hasil latihan bebas, Maverick Vinales diprediksi kuat akan meraih pole position di kualifikasi kali ini.
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Maverick Vinales diyakini bakal bersaing ketat dengan rekan satu timnya, Fabi Quartararo.
Seperti diketahui, musim MotoGP 2019 lalu, pembalap Prancis tersebut berhasil meraih pole setelah mencatatkan waktu lap terbaik 1'32.017.
Meski di sesi latihan bebas lebih lambat, Quartararo berhasil tampil konsisten.
Kualifikasi MotoGP Assen 2021 diprediksi semakin seru setelah Valentino Rossi tampil trengginas di FP3.
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Aksinya di latihan bebas ketiga membuat VR46 berhasil lolos kualifikasi Q2.
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