Live TVOne Gervonta Davis vs Mario Barrios Tinju Dunia Minggu 27 Juni 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Duel perebutan gelar Tinju Dunia WBA Regular Junior Welterweight antara Gervonta Davis vs Mario Barrios akan ditayangkan TVOne, Minggu 27 Juni 2021.

Untuk menyaksikan duel Gervonta Davis vs Mario Barrios, cukup klik link Live Streaming TVOne di bagian lain artikel ini.

Gervonta Davis 'Tank' adalah petarung yang dikenal ofensif.

Dengan strateginya itu, Davis sukses mencatatkan rekor 24 kemenangan tanpa pernah kalah.

Luar biasanya lagi, 23 kemenangan itu diraihnya dengan KO.

Boxing Record mencatat, rasio kemenangan KO Davis adalah 95.83%.

Pertarungan melawan Mario Barrios di 140-pound landscape adalah yang pertama kalinya.

Di sisi lain, Barrios, yang diunggulkan dalam pertarungan ini, memiliki keunggulan tinggi dan jangkauan atas Davis.

Tingginya 5'10", dengan jangkauan 71". Sedangkan 'Tank' memiliki ketinggian 5′ 5½” dengan jangkauan 67½”.

Untuk memudahkan melihat kedua petinju, berikut head to head Gervonta Davis vs Mario Barrios dan saksikan siaran langsung Gervonta Davis vs Mario Barrios melalui link Live Streaming TVOne berikut ini: