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HASIL FP2 MotoGp Hari Ini 2021 Live MotoGP Hari Ini Sirkuit Assen Belanda, Marc Marquez Kecelakaan !

Marc Marquez diketahui mengalami hihslide pada roda Honda RC213V 2021 tunggangannya. Cek posisi Marc Marquez hingga Maverick Vinales FP2 MotoGP Assen

Penulis: Ishak
Editor: Ishak
zoom-inlihat foto HASIL FP2 MotoGp Hari Ini 2021 Live MotoGP Hari Ini Sirkuit Assen Belanda, Marc Marquez Kecelakaan !
Ronny HARTMANN / AFP
YUK CEK UPTADE LENGKAP HASIL FP2 MotoGp Hari Ini 2021 Live MotoGP Hari Ini Sirkuit Assen Belanda, Marc Marquez Kecelakaan horor lagi !. Cek selengkapnya di hasip FP2 MotoGp Assen 2021 hari ini Jumat 25 Juni 2021 / ILUSTRASI. 

TRIBUNPONTIAANAK.CO.ID - Baru saja tuntas balapan penentuan hasil free practice MotoGP atau hasil latihan bebas MotoGP hari ini di siruit Assen untuk sesi ke dua, Jumat 25 Juni 2021.

Dalam balapan untuk hasil FP2 MotoGp hari ini 2021 dari live MotoGp hari ini tersebut, Maverick Vinales kembali sukses menjadi yang tercepat di lintasan sirkuit Assen dalam FP2 MotoGP Assen hari pertama Jumat malam ini.

Pembalap dari tim utama Yamaha, Monster Energy Yamaha MotoGP itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 33.241 detik.

Maverick Vinales lebih cepat 0.159 dari Miguel Oliveira yang ada di posisi dua pembalap terkencang dalam balapan penentuan hasil latihan bebas 2 MotoGP hari ini di sirkuit Assen Belanda di gelaran hari pertama MotoGP Belanda 2021 tersebut.

Sementara itu, nasib tak beruntung lagi-lagi dialami Marc Marquez

FP1 MotoGP Hari Ini Marc Marquez Tercepat di MotoGp Belanda 2021 Assen 2021? Berita MotoGp Hari Ini

Pembalap andalan dari tim Repsol Honda itu lagi-lagi mengalami kecelakaan horor di lintasan balap MotoGP 2021 !

Marc Marquez diketahui mengalami hihslide pada roda Honda RC213V 2021 tunggangannya.

Akibatnya, pembalap MotoGP 2021 yang di seri MotoGP Jerman 2021 pekan lalu berhasil podium pertama itu terpental !

Beruntung setelah kecelakaan atau crash MotoGp tersebut, Marc Marquez terlihat masih bisa berjalan seperti biasa.

HASIL FP 2 MotoGP Hari Ini di Kelas Moto3, Cek Posisi Andi Gilang di Moto3 Seri MotoGP Assen 2021

"Massive highside for @marcmarquez93 !

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