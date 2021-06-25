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HASIL FP 2 MotoGP Hari Ini di Kelas Moto3, Cek Posisi Andi Gilang di Moto3 Seri MotoGP Assen 2021
Sayang, hasil itu tak cukup untuk mengerek posisi Andi Gilang di MotoGP Moto3 di sirkuit ini dalam daftar teratas hasil latihan bebas 2 MotoGP hari in
Penulis: Ishak
Editor: Ishak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baru saja tuntas balapan penentuan hasil latihan bebas MotoGP hari ini sesi ke dua alias sesi tarakhir di jadwal MotoGp Belanda 2021 hari pertama, Jumat 25 Juni 2021.
Pada kelas Moto3 ini, terdapat pembalap MotoGp asal Indonesia yang turut berjibaku.
Rider Moto3 Indonesia tersebut yakni Andi Farid Izdihar alias Andi Gilang.
Pembalap muda potensial yang kini bergabung dengan Honda Team Asia itu dalam daftar hasil free practice MotoGP sesi ke 2 kelas Moto3 tersebut diketahui mengukir waktu terbaik 1 menit 44.056 detik di sirkuit Assen
Sayang, hasil itu tak cukup untuk mengerek posisi Andi Gilang di MotoGP Moto3 di sirkuit ini dalam daftar teratas hasil latihan bebas 2 MotoGP hari ini
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Dengan catatan waktu terbaiknya 1 menit 44.056 detik tersebut, rider Moto3 Indonesia Andi Gilang hanya harus puas ada di urutan 26 dari 27 pembalap yang ada dalam daftar hasil Fp 2 MotoGp hari ini di kelas Moto3 tersebut.
Berikut urutan lengkap untuk hasil latihan bebas 2 MotoGP hari ini alias hasil FP2 MotoGp hari ini di babak free Practice MotoGp Assen 2021 dari sirkuit Assen Belanda kami rangkum dari laman MotoGp.com dan Crash Net MotoGP Jumat 25 Juni 2021 malam WIB :
(Posisi, Nmor Motor, Pembalap, Negara, Tim, Sepeda Motor, Km/Jam, Gap Waktu Pembalap Pertama/Sebelumnya)
1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 212.1 1'41.568
2 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 214.3 1'41.657 0.089 / 0.089
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