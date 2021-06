BCL Terkena Covid Akui Mentalnya Jatuh, Rasakan Hal Terberat Dalam Hidupnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar mengejutkan datang dari penyanyi cantik Bunga Citra Lestari (BCL).

BCL dikabarkan terinfeksi Covid-19.

BCL berbagi kabar tentang kondisinya pada hari keenam isolasi mandiri karena positif Covid-19.

Selain merasakan gejala fisik Covid-19, BCL mengaku mentalnya jatuh karena harus berpisah dengan anak semata wayangnya, Noah Sinclair.

"During my isolation, hal terberat yang aku rasakan adalah harus berpisah dengan Noah," tulis BCL seperti dikutip Kompas.com dari akun Instagram BCL, Minggu 20 Juni 2021.

"Terpaksa harus merepotkan orang lain untuk membantu mengurus segala urusan Noah, sama sekali ga mudah buat aku.. Blessed my family for helping me out," lanjut perempuan yang akrab disapa Unge itu.

• Ariel NOAH dan BCL Akui Sama-sama Miliki Chemistry, Terbongkar Hubungan Mereka Kini

(UPDATE Berita tentang artis DISINI)

Bagi BCL, situasi itu merupakan sesuatu yang berat.

Apalagi ketika dia merasakan gejala-gejala Covid-19.

"Terlebih disaat badan lagi terasa drop, napas agak sesak, kehilangan rasa.