 Mengenang Setahun Drama Korea It's Okay to Not Be Okay, Trending Twitter Cerita Tentang Anti Sosial

Drama Korea It's Okay to Not Be Okay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Drama Korea It's Okay to Not Be Okay diperankan oleh Kim So Hyun bercerita tentang seorang pria biasa yang bekerja di Bangsal Psikiatris.

Dia memiliki tugas mencatat kondisi pasien dan juga bersiaga jika terjadi peristiwa tak terduga seperti pasien mengamuk atau berusaha melarikan diri.

Suatu ketika ia bertemu seorang perempuan muda bernama Go Moon Young. Ia adalah seorang penulis buku anak-anak terkenal, tetapi memiliki gangguang kepribadian anti-sosial.

Kedua karakter utama, yaitu Moon Kang Tae yang diperankan Kim So Hyun dan Go Moon Young yang diperankan oleh Seo Ye Ji sama sama tidak percaya akan cinta.

Apalagi dengan kondisi kehidupan Moon Kang Tae yang seorang yatim piatu dan harus merawat kakak laki-lakinya yang autis.

Ia juga tidak terlalu sukses dalam pekerjaannyabdengan gaji kecil ia terus berusaha bertahan dengan kehidupannya.

Di sisi lain Go Moon Young berasal dari keluarga penulis. Dia berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ibunya seorang penulis cerita kriminal terkenal sedangkan ayahnya profesor sastra Korea di sebuah universitas terkenal.

Yang menjadikan drama ini menarik dan sangat dinanti, selain karena menjadi drama comeback-nya Kim So Hyun setelah wajib militer.

Juga karena tema yang diangkat, tema seputar psikologi ini diperkirakan akan mampu menyajikan cerita yang kelam sekaligus menyentuh.