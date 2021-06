SOAL Latihan PAI Kelas 10 SMA / SMK Semester 2 dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda & Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Simak soal latihan materi Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk kelas 10 SMA / SMK semester 2 berikut ini.

Untuk materi PAI kelas 10 SMA / SMK diantaranya sebagai berikut , Berbusana Muslim, Kejujuran, Al-Qur'an dan Hadis, Dakwah Rasulullah di Mekah, Hidup dengan Kemuliaan, Malaikat Allah, Haji, Zakat, dan Waqaf, Dakwah Rasulullah di Madinah, Ilmu dan Pengetahuan dan Pergaulan Bebas dan Zina

Soal dan kunci jawaban dapat dijadikan sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Untuk soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda.

Inilah pembahasan soal dan jawaban Latihan untuk siswa kelas 10 SMA / SMK / pelajaran PAI semester 2.

(Update Informasi Kunci Jawaban)

*SOAL PILIHAN GANDA

1. Allah memberikan akal dan nafsu kepada ….

a. malaikat

b. jin

c. setan

d. manusia

e. binatang

2. Kemuliaan manusia yang lebih daripada malaikat ditegaskan dengan bukti ….

a. manusia memiliki ketaatan yang bisa melebihi malaikat

b. nabi dan rasul diangkat dari golongan manusia

c. karakter manusia yang tenang dan penuh kedamaian

d. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada nabi Adam A.S. setelah nabi Adam A.S. menjelaskan tentang ilmu yang telah diajarkan oleh Allah swt.

e. Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa beribadah kepada-Nya

3. Seorang muslim wajib beriman kepada malaikat Allah swt. Maksud dari beriman adalah ….

a. meminta pertolongan kepada malaikat

b. menghafal nama-nama malaikat

c. mengetahui wujudnya

d. meyakini keberadaanya sebagai ciptaan Allah swt.

e. meyakini keberadaan dan tugas-tugasnya

