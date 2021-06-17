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PROMO JCO Hari Ini 17 Juni 2021, 1 Lusin JCO Donuts + 1 L JCoffee Iced JCocinno Iced Chocolate Hemat

JCO kembali menawarkan promo-promo terbarunya yang bisa kamu nikmati hari ini Kamis 17 Juni 2021.

zoom-inlihat foto PROMO JCO Hari Ini 17 Juni 2021, 1 Lusin JCO Donuts + 1 L JCoffee Iced JCocinno Iced Chocolate Hemat
Instagram @jcoindonesia
PROMO JCO Hari Ini 17 Juni 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - JCO kembali menawarkan promo-promo terbarunya yang bisa kamu nikmati hari ini Kamis 17 Juni 2021.

Jangan lewatkan menu-menu JCO yang menggugah selera bersama orang-orang terdekat kamu.

Adapun promo yang ada saat ini diantaranya adalah weekly promotion 1 Lusin JCO DONUTS + 1 L JCOFFEE (Iced JCOCINNO/Iced Chocolate) dengan hanya 139 Ribu.

Selain itu ada promo Buy 1 Get 1 Manual Brew French Press Method, promo Perfect pairing of Caesar Salad yang tersedia mulai 14 - 20 Juni 2021.

Tak kalah seru adalah promo Buy 1 Get 1 TREAT 2 Hot Chocolate kini hanya 34 Ribu.

Kemudian ada promo All Beverages only 26K di Boxies 123 Mall Bogor.

(Update Infomasi Promo JCO)

UPDATE PROMO ALFAMART Hari Ini 17 Juni 2021, Diskon Susu Minuman hingga Snack Harga Hemat

Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Juni 2021 ini:

Weekly Promotion

Weekly Promotion minggu ini adalah 1 Lusin JCO DONUTS + 1 L JCOFFEE (Iced JCOCINNO/Iced Chocolate) dengan hanya 139Ribu.

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Dhita Mutiasari
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Penulis: Dhita Mutiasari
Editor: Dhita Mutiasari
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