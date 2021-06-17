PROMO JCO Hari Ini 17 Juni 2021, 1 Lusin JCO Donuts + 1 L JCoffee Iced JCocinno Iced Chocolate Hemat
JCO kembali menawarkan promo-promo terbarunya yang bisa kamu nikmati hari ini Kamis 17 Juni 2021.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - JCO kembali menawarkan promo-promo terbarunya yang bisa kamu nikmati hari ini Kamis 17 Juni 2021.
Jangan lewatkan menu-menu JCO yang menggugah selera bersama orang-orang terdekat kamu.
Adapun promo yang ada saat ini diantaranya adalah weekly promotion 1 Lusin JCO DONUTS + 1 L JCOFFEE (Iced JCOCINNO/Iced Chocolate) dengan hanya 139 Ribu.
Selain itu ada promo Buy 1 Get 1 Manual Brew French Press Method, promo Perfect pairing of Caesar Salad yang tersedia mulai 14 - 20 Juni 2021.
Tak kalah seru adalah promo Buy 1 Get 1 TREAT 2 Hot Chocolate kini hanya 34 Ribu.
Kemudian ada promo All Beverages only 26K di Boxies 123 Mall Bogor.
(Update Infomasi Promo JCO)
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Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Juni 2021 ini:
Weekly Promotion
Weekly Promotion minggu ini adalah 1 Lusin JCO DONUTS + 1 L JCOFFEE (Iced JCOCINNO/Iced Chocolate) dengan hanya 139Ribu.
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