UPDATE PROMO JCO Hari Ini 11 Juni 2021, 4 Lusin JPOPS Avocado Frappe Iced Thai Tea & Minuman Segar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Segera dapatkan beragam promo terbaru JCO hari ini Jumat 11 Juni 2021.

Terdapat beragam menu dan promo seru JCO yang sayang untuk kamu lewatkan diantaranya Weekly Promotion minggu ini adalah 4 lusin JPOPS + 1 Avocado Frappe + 1 Iced Thai Tea dengan hanya 149Ribu, Promo Buy 1 Get 1 Manual Brew V60 Method.

Kemudian ada promo All Beverages only 26K di Boxies 123 Mall Bogor.

Tak hanya itu, ada juga ada promo Buy 1 Get 1 TREAT mulai 07 - 13 Juni 2021, perfect pairing of Eggs Benedicts dan Matcha Frappe.

Tentunya JCO juga masih memiliki promo JCO lainnya yang bisa kamu nikmati.

Segera dapatkan menu-menu menggugah selera JCO bersama orang-orang tersayang.

Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Juni 2021 ini:

Weekly Promotion

Weekly Promotion minggu ini adalah 4 lusin JPOPS + 1 Avocado Frappe + 1 Iced Thai Tea dengan hanya 149Ribu.

Order lewat website delivery kami di www.jcodelivery.com.

mulai 07 - 13 Juni 2021.

Syarat & Ketentuan Berlaku.

All Beverages Only 26 K

NOW OPEN at Bogor !

Dapatkan promo menarik :

All Beverages only 26K khusus untuk outlet terbaru kami di Boxies 123 Mall.

Ayo segera kunjungi outlet terbaru kami dan catat tanggal promonya.

All Beverages 26K Due: 11 - 30 Juni 2021.

*S&K berlaku.

Sharing Is Caring

Dapat PROMO Buy 1 Get 1 Manual Brew V60 Method khusus di 16 toko berikut :

- Supermall Karawaci

- Villa Melati Mas

- Foresta Serpong

- The Breeze BSD

- Stand Alone Blora

- Gandaria City

- Blok M Plaza

- Pondok Indah Mall

- Cimanggis Square

- Stand Alone Jati Asih

- Stand Alone Tamini

- Plaza Metropolitan Tambun

- Ramayana Yasmin Bogor

- The Park Sawangan

- Puri Indah Mall

- Stand Alone Joglo

Periode Promo : 7-13 Juni 2021.

Buy 1 Get 1

Gak ada Phobia Senin karena ada promo Buy 1 Get 1 TREAT mulai 07 - 13 Juni 2021.

2 MOCHA ESPRESSO FRAPPE kini hanya 38 Ribu.

Promo ini berlaku pembelian lewat website delivery kami di www.jcodelivery.com.

Segera dapatkan lewat website delivery kami yah.

Perfect Pairing

Perfect pairing of Eggs Benedicts at JCO Indonesia.

Get Free Iced Lemon tea / Iced Americano for every purchase of JCO Eggs Benedict.

Promo starts from 7 - 13 June 2021.

Matcha Frappe

Favorit nya siapa nih ? Matcha Frappe lezat untuk mengakhiri akhir pekan mu !

JCOFFEE DRIP

Selamat pagi ! Sudah sedia JCOFFEE DRIP dirumah ?

Dapatkan berbagai varian kopi nikmat yang dapat di sajikan dimanapun dan kapanpun dengan JCOFFEE DRIP.

Donuts JCO

1 lusin penuh kebahagiaan untuk menemani hari minggu mu.

Houjicha Donuts

Sudah coba seasonal donuts “Houjicha Donuts” yang satu ini ?

Ayo kunjungi JCO Donuts terdekat di kota mu yah.

Glazy Donuts

Berikan senyum terbaik mu hari ini bersama Glazzy Donuts ! Have glazzy day.