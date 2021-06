PROMO JCO Terbaru Pekan Ini 7-13 Juni 2021, Paket 4 Lusin JPOPS Avocado Frappe Iced Thai Tea Hemat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan beragam promo terbaru JCO hari ini Kamis 10 Juni 2021.

Beragam menu dan promo seru JCO yang bisa kamu dapatkan diantaranya Promo Buy 1 Get 1 Manual Brew V60 Method.

Kemudia ada promo Weekly Promotion minggu ini adalah 4 lusin JPOPS + 1 Avocado Frappe + 1 Iced Thai Tea dengan hanya 149 Ribu.

Tak hanya itu, ada juga ada promo Buy 1 Get 1 TREAT mulai 07 - 13 Juni 2021, perfect pairing of Eggs Benedicts dan Matcha Frappe.

Selain itu, JCO juga masih memiliki promo JCO lainnya yang bisa kamu nikmati.

Segera dapatkan menu-menu menggugah selera JCO bersama orang-orang tersayang.

Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Juni 2021 ini:

(Update Infomasi Promo JCO)

Sharing Is Caring

Dapat PROMO Buy 1 Get 1 Manual Brew V60 Method khusus di 16 toko berikut :

- Supermall Karawaci

- Villa Melati Mas

- Foresta Serpong

- The Breeze BSD

- Stand Alone Blora

- Gandaria City

- Blok M Plaza

- Pondok Indah Mall

- Cimanggis Square

- Stand Alone Jati Asih

- Stand Alone Tamini

- Plaza Metropolitan Tambun

- Ramayana Yasmin Bogor

- The Park Sawangan

- Puri Indah Mall

- Stand Alone Joglo

_

Periode Promo : 7-13 Juni 2021.