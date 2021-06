PROMO JCO Terbaru Pekan Ini 7 - 13 Juni 2021, Perfect Pairing Gratis Iced Lemon Tea / Iced Americano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk nikmati beragam promo terbaru JCO mengawali pekan hari ini Senin 7 Juni 2021.

JCO saat ini masih kembali menawarkan promo terbarunya Perfect pairing of Eggs Benedicts dan Matcha Frappe.

JCO juga masih memiliki promo JCO lainnya yang bisa kamu nikmati.

Segera dapatkan menu-menu menggugah selera JCO bersama orang-orang tersayang.

Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Juni 2021 ini:

(Update Infomasi Promo JCO)

Baca juga: PROMO KFC Hari Ini 7 Juni 2021, Crazy Deals Grilled Soy Sauce Ayam Goreng Favorit Mulai 63 Ribuan

Perfect pairing of Eggs Benedicts

Perfect pairing of Eggs Benedicts at JCO Indonesia. Get Free Iced Lemon tea / Iced Americano for every purchase of JCO Eggs Benedict.

Promo starts from 7 - 13 June 2021.

* Promo valid only at stores JCO Tamini Square & Joglo.

* Promo valid for dine in only

* Terms and conditions

Baca juga: PROMO PIZZA HUT Terbaru 6 Juni 2021, L1Mo Pizza Big Box hingga Promo Voucher GRATIS Beef Spaghetti