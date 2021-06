Telkomsel 5G Kini Hadir di Balikpapan, Medan & Surakarta

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setelah melangsungkan peluncuran layanan Telkomsel 5G di Jakarta, Telkomsel melanjutkan komitmennya untuk membuka dunia penuh peluang dengan meluncurkan 5G di tiga kota lainnya, yaitu Balikpapan, Medan, dan Surakarta.

Peluncuran dilakukan secara serentak di GraPARI Telkom Group Medan, Kantor Balai Kota Surakarta, dan GraPARI Balikpapan pada 3 Juni 2021.

Dengan demikian, jaringan 5G dari Telkomsel kini sudah tersedia di beberapa titik di wilayah setempat yang cakupannya akan terus diperluas secara bertahap.

Direktur Utama Telkomsel, Hendri Mulya Syam, mengatakan sebagai the first 5G operator in Indonesia, Telkomsel terus melakukan upaya bertahap dan terukur dalam memperluas ketersediaan layanan Telkomsel 5G di Indonesia.

Sehingga kedepannya siapa pun dapat merasakan the best 5G experience dengan dukungan jaringan 5G yang andal.

Hadirnya jaringan 5G di tiga kota ini merupakan awal dari upaya berkelanjutan yang dilakukan secara terukur, dengan harapan kedepannya dapat mengakselerasi pengalaman gaya hidup digital masyarakat.

"Serta digitalisasi aktivitas yang dilakukan mulai dari pemerintah daerah, pelaku UMKM, hingga lintas sektor industri untuk dapat meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi, mendorong efisiensi dan menghadirkan inovasi yang lebih banyak," ungkap Hendri Mulya Syam.

"Hadirnya Telkomsel 5G ini merupakan simbol komitmen kami untuk memajukan setiap daerah sebagai pondasi ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Hendri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah turut berkontribusi dalam membantu Telkomsel mengimplementasi percepatan perluasan jaringan 5G di beberapa wilayah di Indonesia.

Dengan ini, peluang kolaborasi strategis antara Telkomsel sebagai connectivity provider dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai entitas pendukung terdepan.

