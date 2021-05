Rp 4,5 Miliar untuk EVOS Legends Juara MPL Season 7 Setelah Menang Duel Sengit Lawan Bigetron Alpha 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tim e-sports EVOS Legends memenangkan turnamen Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID) Season 7 usai mengalahkan Bigetron Alpha (BTR) pada pertandingan grand final, Minggu 2 Mei 2021.

EVOS Legends mengalahkan Bigetron Alpha dengan skor akhir 4-2.

Sebelum membawa pulang piala MPL Season 7, Evos harus berusaha keras mengumpulkan kemenangan melawan BTR dalam format game tujuh pertandingan terbaik, alias "Best of Seven" (Bo7).

Jalannya pertandingan pun terbilang sengit karena kedua tim saling membalas kekalahan.

Game pertama yang berlangsung selama 32 menit dimenangkan oleh BTR berkat Branz dan Renbo yang mendominasi permainan dengan hero Granger dan Chang'e-nya.

Kekalahan tersebut kemudian dibalas EVOS .

Permainan dari Ferxiic dengan hero Ling, dan Luminaire dengan hero Yve yang sukses menembus pertahanan BTR membuat EVOS merebut game kedua.

Game kedua yang berjalan 19 menit ini membuat skor menjadi imbang 1-1.

Di game ketiga yang berlangsung selama sekitar 20 menit, BTR kembali meraih kemenangan dan membuat skor menjadi 2-1.

Kali ini, Renbo yang menggunakan hero Hayabusa, serta Matt dengan Kagura-nya berhasil membuat EVOS tak berdaya