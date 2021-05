JADWAL MSC 2021 - EVOS Legends dan Bigetron Alpha Wakil Indonesia Mobile Legends Southeast Asia Cup 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Mobile Legends Southeast Asia Cup (MSC) 2021 dan daftar tim Perwakilan Indonesia di MSC 2021

Selain menjadi juara MPL ID Season 7, EVOS Legends juga berhasil mendapatkan golden ticket dan bakal mewakili Indonesia ajang kompetisi Mobile Legends bergengsi skala Asia Tenggara, yaitu Mobile Legends Southeast Asia Cup (MSC) 2021.

Bigetron Alpha juga bakal ikutan menjadi wakil dari Indonesia di turnamen berhadiah total 150.000 dolar AS tersebut (sekitar Rp 2,1 miliar) lantaran menjadi juara kedua (runner-up) di ajang MPL Season 7.

Ajang MSC tahun keempat ini akan digelar pada 7-13 Juni 2021 mendatang secara online.

Jadwalnya terdiri dari babak penyisihan grup satu (7-8 Juni), babak penyisihan grup dua (9 Juni), babak Playoff (11-13 Juni), dan babak Grand Final (13 Juni).

Adapun peserta MSC 2021 akan berjumlah 12 tim yang berasal dari 8 negara Asia Tenggara, mencakup Laos, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia.

Tim e-sports EVOS Legends memenangkan turnamen Mobile Legends Professional League Indonesia ( MPL ID ) Season 7 usai mengalahkan Bigetron Alpha ( BTR ) pada pertandingan grand final, Minggu 2 Mei 2021.

EVOS Legends mengalahkan Bigetron Alpha dengan skor akhir 4-2.

Sebelum membawa pulang piala MPL Season 7, Evos harus berusaha keras mengumpulkan kemenangan melawan BTR dalam format game tujuh pertandingan terbaik, alias "Best of Seven" (Bo7).

Jalannya pertandingan pun terbilang sengit karena kedua tim saling membalas kekalahan.