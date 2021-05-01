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UPDATE Hasil Kualifikasi GP Spanyol - Cek Pole Position MotoGP Moto2 dan Moto3 Live di Link Berikut
Sesi kualifikasi telah dan sedang dijalani para pembalap di semua kelas GP Spanyol hari ini, pada Sabtu 1 Mei 2021
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sesi kualifikasi telah dan sedang dijalani para pembalap di semua kelas GP Spanyol hari ini, pada Sabtu 1 Mei 2021.
Kualifikasi Moto3 GP Spanyol 2021 telah berlangsung Sirkuit Jerez-Angel Nieto.
Saat ini, para pembalap MotoGP sedang menjalani sesi FP4 mulai pukul 18.30-19.00 WIB.
Selanjutnya, ada kualifikasi Q1 dimulai pukul 19.10-19.25 WIB dilanjut Q2 pada pukul 19.35- 19.50 WIB.
Hasil kualifikasi Moto3 GP Spanyol 2021 menempatkan pembalap SIC58 Squadra Corse, Tatsuki Suzuki meraih pole position.
Pembalap asal Jepang ini menjadi yang tercepat dengan catatan waktu lap terbaik, 1.45.807 detik.
Di posisi kedua dan ketiga ditempati Jeremy Alcoba (Indonesian Racing Gresini Moto3) dan Andrea Migno (Rivacold Snipers).
Selanjutnya, update live hasil kualifikasi MotoGP dan Moto2 hari ini sert starting grid dan pole position di link yang tersedia di bawah artikel ini.
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Jadwal MotoGP Spanyol 2021
Sabtu, 1 Mei 2021
Live Hasil Kualifikasi MotoGP Jerez 2021
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TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
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