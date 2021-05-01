Breaking News:

MotoGP

UPDATE Hasil Kualifikasi GP Spanyol - Cek Pole Position MotoGP Moto2 dan Moto3 Live di Link Berikut

Sesi kualifikasi telah dan sedang dijalani para pembalap di semua kelas GP Spanyol hari ini, pada Sabtu 1 Mei 2021

zoom-inlihat foto UPDATE Hasil Kualifikasi GP Spanyol - Cek Pole Position MotoGP Moto2 dan Moto3 Live di Link Berikut
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/TWITTER.COM/@MOTOGP/NET/KOLASE/REPRO.
Ilustrasi MotoGP. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sesi kualifikasi telah dan sedang dijalani para pembalap di semua kelas GP Spanyol hari ini, pada Sabtu 1 Mei 2021.

Kualifikasi Moto3 GP Spanyol 2021 telah berlangsung Sirkuit Jerez-Angel Nieto.

Saat ini, para pembalap MotoGP sedang menjalani sesi FP4 mulai pukul 18.30-19.00 WIB.

Selanjutnya, ada kualifikasi Q1 dimulai pukul 19.10-19.25 WIB dilanjut Q2 pada pukul 19.35- 19.50 WIB.

Hasil kualifikasi Moto3 GP Spanyol 2021 menempatkan pembalap SIC58 Squadra Corse, Tatsuki Suzuki meraih pole position.

Pembalap asal Jepang ini menjadi yang tercepat dengan catatan waktu lap terbaik, 1.45.807 detik.

Di posisi kedua dan ketiga ditempati Jeremy Alcoba (Indonesian Racing Gresini Moto3) dan Andrea Migno (Rivacold Snipers).

Selanjutnya, update live hasil kualifikasi MotoGP dan Moto2 hari ini sert starting grid dan pole position di link yang tersedia di bawah artikel ini.

Baca juga: LIVE HASIL Kualifikasi MotoGP Hari Ini Jerez 2021, Cek Starting Grid & Pole Position MotoGP Spanyol

Jadwal MotoGP Spanyol 2021

Sabtu, 1 Mei 2021

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Live Hasil Kualifikasi MotoGP Jerez 2021
hasil kualifikasi MotoGp Jerez 2021
hasil kualifikasi motogp 2021 hari ini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
hasil kualifikasi motogp portugal 2021 hari ini
Berita Terkait :#MotoGP
Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
Ikuti kami di
Video Pilihan
400 Personel TNI dari 'Pasukan Setan' Diberangkatkan ke Papua, Misi Utama Lumpuhkan KKB
400 Personel TNI dari 'Pasukan Setan' Diberangkatkan ke Papua, Misi Utama Lumpuhkan KKB
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan