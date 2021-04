UCAPAN Selamat Hari Buruh Internasional 2021, Quotes May Day 2021 Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari Buruh diperingati setiap tanggal 1 Mei, dan dikenal dengan sebutan May Day.

Tahun ini May Day tepat pada hari Sabtu 1 Mei 2021.

Hari buruh ini adalah sebuah hari libur (di beberapa negara) tahunan yang berawal dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh.

Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2021 dirayakan untuk menghormati para pekerja di seluruh dunia.

Sejarah May Day berasal dari abad ke-19 ketika para pekerja dan serikat pekerja di Amerika Serikat turun ke jalan menuntut pengurangan hari kerja menjadi delapan jam seiring dengan kondisi kerja yang lebih baik.

Hari Buruh atau dikenal dengan istilah May Day bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia.

Indonesia sudah memperingati Hari Buruh atau May Day sejak tahun 1920.

Kamu juga bisa mengirimkan ucapan Kutipan dan Quotes yang mengispirasi seputar Hari Buruh 1 Mei 2021 dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang dikutip tribunpontianak.co.id dari berbagai sumber berikut ini:

1. All labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence.

- Martin Luther King, Jr -