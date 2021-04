Soal US Ujian Sekolah Agama Islam SD Kelas 6 2021 dan Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut merupakan latihan soal Ujian SekolahUS / USBN ) Agama Islam kelas 6 SD/MI.

Untuk melatih kemampuan dalam mempersiapkan diri menghadapi USBN SD / MI tahun 2021.

Cara yang bisa dilakukan diantaranya dengan banyak mempelajari contoh Soal Latihan US/USBN Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun lalu 2020.

Artikel ini menghimpun kumpulan soal yang dapat dijadikan sarana latihan menghadapi ujian sekolah khusus mata pelajaran PAI SD / MI kelas 6

Soal Latihan US ini terdiri dari dua jenis yakni soal pilihan ganda.

Pastikan dalam menjawab sendiri dan kunci jawaban hanya sebagai perbandingan.

Berikut selengkapnya Soal Latihan ujian sekolah PAI SD/MI tahun 2021.

Soal Pilihan Ganda memberi tanda silang A, B, C atau D (X)

1. Tuliskan nama-nama kitab Allah yang harus Anda percayai di bawah ini!

(1) zabur

(2) Taurat

(3) Injil

(4) Kitab Alquran

Rasul Allah, yang menerima tulisan suci 2 dan 4, adalah …

A. Nabi Musa AS dan Nabi Muhammad SAW

B. Nabi AS David dan Nabi Muhammad

C. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa AS

D. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa AS

Jawaban : A

2. Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Dapat mencegah tindakan kejam dan jahat.

(2) Melatih disiplin, kesabaran dan menjalani kehidupan sosial.

(3) Kehidupan manusia diatur karena memiliki pedoman.

(4) Meningkatkan iman dan pengabdian kepada Allah SWT.

Pernyataan itu adalah kebijaksanaan untuk percaya pada kitab suci banyak ….

A. (1) dan (2)

B. (2) dan (3)

C. (2) dan (4)

D. (3) dan (4)