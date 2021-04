Promo HokBen Hari Ini Rabu 28 April 2021, Gratis 1 Botol Iced Coffee atau Koori Konyaku

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada traktiran lagi nih dari HokBen.

Free 1 Botol Iced Coffee 500ml atau 1 botol Koori Konyaku 500ml, setiap transaksi minimal. Rp 136.000.

Berlaku untuk pembelian melalui layanan Dine In, Take Away, Drive Thru, Delivery & HokBen Apps/Web.

Pesan HokBen aja yuk pakai Grabfood.

Ada diskon Rp 50.000 dengan minimal order Rp 150.000.

Berlaku untuk semua menu HokBen di Grabfood lho...!!!

HokBen (nama baru dari Hoka Hoka Bento) adalah jaringan restoran makanan cepat saji yang menyajikan makanan bergaya Jepang yang berbasis di Jakarta, Indonesia.

Hingga kini, HokBen memiliki 170 gerai (per akhir Januari 2020) yang tersebar di pulau Jawa, Bali dan Sumatera.

Nama Hoka Hoka Bento sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berarti "makanan hangat dalam kotak".

Restoran ini menyajikan berbagai masakan Jepang populer, mulai dari tumisan (seperti yakiniku, teriyaki, dengan pilihan daging sapi atau ayam) gorengan (seperti chicken katsu; ekkado; ebi furai; spicy chicken; tori baaga; serta kani roll, egg chicken roll, dan shrimp roll), sukiyaki, shumai, gyoza, hingga salad dan sup (seperti sukiyaki, chicken tofu, shrimp ball, dan shrimp dumpling) baik satuan maupun paket. Selain itu tersedia pula Tori Pop Corn, minuman dan hidangan penutup khas seperti es sarang burung, es ogura, koori konyaku, dan puding. (*)