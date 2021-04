Chord Gitar & Lirik Lagu Sampai Jumpa by Endank Soekamti, Viral Dinyayikan Kru KRI Nanggala 402

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- lagu Sampai jumpa krya Endank Soekamti belakangan ini viral di media sosial, lantaran dinyayikan oleh kru dan awak kapal KRI Nanggala 402 sebelum dinyatakan tenggelam.

Kesedihan menalam turut dirasakan oleh seluruh masyarakat dan juga keluarga korban yang ditinggalkan.

Serta TNI AL yang harus kehilangan prajurit terbaiknya, sehingga mereka dianugerahi oleh presiden dengan penghargaan Anumerta.

Simak chord gitar dan lirik lagu Sampai Jumpa dalam artikel berikut ini.

Lagu Sampai Jumpa dinyanyikan oleh Endank Soekamti.

Sampai Jumpa masuk dalam daftar lagu spesial di album Soekamti Day.

Lagu Sampai Jumpa pertama kali dirilis pada 2016, lalu.

Lagu ini dibuat khusus sebagai lagu perpisahan mereka dengan masyarakat Sudak, NTB di hari terakhir mereka dikarantina.

Chord Gitar Lagu Sampai Jumpa - Endank Soekamti:

Intro : C Am C Am

Dm G Dm G