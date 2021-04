Harga Bitcoin dan Mata Uang Kripto Lain Kompak Anjlok pada Jumat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Harga mata uang kripto atau cryptocurrency, mulai dari Bitcoin hingga Dogecoin kompak anjlok pada perdagangan Jumat 23 April 2021 waktu setempat.

Dilansir dari Coindesk, Jumat pukul 15.00 WIB, harga Bitcoin anjlok sekitar 12 persen dalam kurun waktu 24 jam terakhir, ke level 47.999 dollar AS atau setara Rp 695,9 juta (asumsi kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Adapun volume perdagangan Bitcoin selama 24 jam terakhir mencapai 88,2 miliar dollar AS, dengan valuasi sebesar 895,3 miliar dollar AS.

Penurunan harga juga dialami oleh aset kripto dengan valuasi pasar terbesar kedua, Ethereum, yang anjlok 13,6 persen ke level 2.149 dollar AS atau setara Rp 31,1 juta.

Selama 24 jam terakhir, volume perdagangan Ethereum telah mencapai 68,8 miliar dollar AS, dengan valuasi pasar sebesar 247,8 miliar dollar AS.

Kemudian, harga aset kripto XRP anjlok 21,8 persen ke level 1,02 dollar AS atau setara Rp 14.790, dengan volume perdagangan sebesar 21,2 miliar dollar AS, dan valuasi sebesar 102,2 miliar dollar AS.

Selanjutnya ada Stellar, yang harganya anjlok 18,92 persen ke level 0,39 dollar AS atau setara Rp 5.655, dengan volume perdagangan sebesar 2,09 miliar dollar AS, dan valuasi sebesar 41,75 miliar dollar AS.

Selain itu aset kripto yang belakangan tengah naik daun, Dogecoin, juga anjlok 24,5 persen ke level 0,21 dollar AS atai setara Rp 3.045, dengan volume perdagangan 15,3 miliar dollar AS dan valuasi pasar 27,4 miliar dollar AS.

Penurunan ini memang telah terjadi sejak beberapa hari terakhir.

Setelah sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah, harga bitcoin mulai mengalami pelemahan sejak akhir pekan.