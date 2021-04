LIHAT Percakapan Isi DM Instagram Sule, Nathalie Holscher Minta Keberadaannya Dihargai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baru baru ini, rumah tangga komedian Sule dan Nathalie Holscher tengah menjadi sorotan.

Lewat InstaStory-nya, Nathalie Holscher menuliskan satu kata yang seolah menggambarkan kondisinya.

"Kuat," tulis Nathalie Holscher.

Tak sampai di situ, di InstaStory lainnya istri Sule itu juga mengungkapkan isi hatinya.

Belum diketahui dengan pasti maksud unggahan Nathalie Holscher itu.

"Enough is enough, I'm done!," lanjutnya.

Saat ditelusuri, foto-foto kebersamaan pasangan suami istri juga lenyap di akun Instagram Nathalie Holscher.

Lantas pada Rabu 21 April 2021 petang, Nathalie Holscher kembali mengunggah InstaStory mengejutkan.

Di mana nampak sebuah tangkapan layar dari pesan langsung (DM) di akun Instagram Sule.