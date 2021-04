Nathalie Holscher Diminta Sang Nenek Keluar Dari Rumah Sule, Hetty Holscher Sebut Natalie Tersiksa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nathalie Holscher kini sudah tak lagi tinggal di rumah Sule.

Peristiwa pisah ranjangnya Nathalie Holscher dari Sule pertama kali diurai oleh sang Nenek.

Isu miring yang menghampiri rumah tangga Sule dan Nathalie Holscher tampaknya sudah didengar oleh Putri Delina.

Anak perempuan satu-satunya Sule itu lantas mengurai curhatan pilunya di media sosial.

Baca juga: Nathalie Holscher Jawab Soal Gosip Sule dan DJ Tisya Erni, Sang Nenek: Jangan Paksakan

Curhatan yang dilayangkan Putri Delina itu bertepatan dengan isu orang ketiga di rumah tangga Sule dan Nathalie Holscher.

Dikutip TribunnewsBogor.com pada Rabu 21 April 2021, Putri Delina membagikan potretnya dengan tatapan sendu.

Tak hanya melayangkan foto, Putri Delina juga menuliskan caption singkat dalam bahasa Inggris.

Kala diterjemahkan, Putri Delina tampak menyinggung perihal kebenaran yang lambat laun akan terungkap.

"Some people think that the truth can be hidden with a little cover-up and decoration. But as time goes by, what is true is revealed, and what is fake fades away. — Ismail Haniyeh

(Beberapa orang berpikir bahwa kebenaran bisa disembunyikan dengan sedikit menutup-nutupinya dengan hiasan. Tapi seiring berjalannya waktu, apa yang benar terungkap, dan apa yang palsu menghilang)," tulis Putri Delina.