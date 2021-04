GOSIP Sule dan Nathalie Holscher Berpisah Terkuak, Sosok Orang Ketiga hingga Setingan Album Baru 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rumahtangga Sule dan Nathalie Holscher diduga mengalami prahara.

Sang nenek buka suara, terbongkar ada pertengkaran hingga alasan di balik tangisan sang cucu.

Baru lima bulan Sule dan Nathalie Holscher menikah, kehidupannya pasangan selebriti ini seperti diterpa badai.

Sejak dipinang Sule di Tsamara Resto, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 15 November 2020 petang, Nathalie Holscher semakin kerap menunjukkan kemesraannya dengan keluarga barunya.

Nathalie menghapus foto kebersamaannya dengan sang suami. Hanya menyisakan foto bersama si bungsu Ferdinan Andriansyah.

Sebelumnya Nathalie Holscher, istri komedian Sule, mengunggah wajah sedih. Ia seperti baru saja menangis.

"Enough is enough, i'm done ! (Cukup sudah cukup, saya selesai)," tulis Nathalie sebagai keterangan.

Gara-gara postingan tersebut, muncul gosip yang menyebut rumahtangganya dengan Sule sedang ada masalah.

Banyak yang menduga hal itu disebabkan hadirnya Tisya Erni perempuan yang mengaku sempat dekat dan ada hubungan dengam Sule.

Sayangnya hingga kini baik Nathalie ataupun Sule belum mau buka suara soal kabar kurang sedap dari rumah tangga mereka.