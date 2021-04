Bank BNI Buka Lowongan Kerja, Cek Syarat dan Tata Cara Mendaftar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lowongan kerja kali ini datang dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

BNI membuka lowongan pekerjaan untuk menempati 4 posisi berbeda.

Informasi lowongan kerja ini dikutip langsung dari laman resmi Bank BNI.

Adapun posisi yang ditawarkan antara lain Officer Development Program (ODP), Assistant Manager - Budgeting and Finance Reporting IT, Assistant Manager - Korean Desk, dan Relationship Manager Non Bank Financial Institution (NBFI).

Baca juga: Lowongan Pekerjaan - Bank OCBC NISP Buka 5 Lowongan Kerja, Ini Syaratnya

Divisi ODP

Beberapa posisi yang available antera lain IT, RM Komersial, Internasional, dan Perbankan Umum.

Posisi ODP ini bertujuan mempersiapkan kandidat sebagai pemimpin masa depan, dengan menjalani beberapa program seperti Samapta (program kepemimpinan berbasis militer), dan pelatihan bankir komprehensif selama satu tahun.

Adapun kualifikasi untuk posisi ini antara lain S1 atau S2 dari universitas terkemuka dengan bidang studi yang relevan.

Kandidat juga harus mahir berbahasa Inggris, yang dibuktikan dari skor dalam TOEFL atau IELTS dari lembaga resmi dan valid.

Kandidat juga diharuskan memiliki status belum menikah, dan bersedia untuk tidak menikah selama program 1 tahun.