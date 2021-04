Hasil Indonesian 2021 Tadi Malam RCTI Live - Mark Banjir Pujian, Rimar: Alhamdulillah Aku Seneng 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Grand Final Indonesian tadi malam mewujudkan wajah juara Indonesial yang baru, Mark Natama atau Rimar

Finalis Indonesian Idol Special Season, Mark Natama, menjadi penampil pertama di babak Grand Final pada Senin 19 April 2021.

Mark berduet dengan band Slank menyanyikan lagu balada "Anyer, 10 Maret".

Selesai bernyanyi, Mark menerima tiga standing ovation dari juri yakni Rossa, Ari Lasso, dan Anang Hermansyah.

Mark mengaku sudah familiar dengan lagu-lagu band rock tersebut dari sejak ia SMP.

Mark sering memutar lagu-lagu Slank ketika nongkrong bersama teman-temannya.

"Kemarin juga sempat ngobrol sama Bang Kaka tentang kisahnya, aku sangat relate gitu. Makanya sedih juga," ucap Mark.

Saat dimintai pendapat, Kaka juga menyampaikan pujiannya untuk Mark.

"Mark, wah. Walaupun gue enggak ikutin Mark dari awal, tapi Mark ini ada something yang as performer dia lengkap. Suara bagus, good looking, smart, lagu apa aja dia bisa jadiin versi dia dan itu unik. Saat ini di Indonesia lagi butuh penyanyi cowok yang seperti Mark. Jago, jago," tutur Kaka.

Dalam babak akhir untuk musim ini, Mark bersaing dengan Rimar Callista.