SEDANG LIVE, STREAMING PSM vs Persija - Cek Line-up & Update Skor Hasil PSM vs Persija Piala Menpora

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung PSM Makassar vs Persija Jakarta dalam pertandingan semifinal leg 1 Piala Menpora, Kamis, 15 April 2021 malam WIB.

Duel PSM vs Persija berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta mulai pukul 20.30 WIB.

Kedua tim menurunkan skuad terbaik dalam formasi yang mengandalkan trio penyerang, 4-3-3.

Duel PSM vs Persija berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta mulai pukul 20.30 WIB.

Pelatih Persija Jakarta, Sudirman sebelumnya mengaku, pemainnya sudah tahu yang harus dilakukan oleh skuad Macan Kemayoran untuk membalaskan kekalahan di pertemuan penyisihan fase grup beberapa waktu lalu.

Termasuk dalam hal mengulang kesalahan-kesalahan yang sempat dilakukan Macan Kemayoran hingga harus menyerah di tangan PSM.

"Persiapan kami melawan PSM di semifinal yang pertama ini sudah siap ya, kami sudah pernah melawan mereka.

"Pemain-pemain juga sudah tahu apa yang harus dilakukan di lapangan nanti pada saat lawan PSM," kata Sudirman dikutip dari rilis konferensi press yang diterima Tribunnews.

"Yang pasti kami akan berusaha bermain maksimal, tidak berbuat kesalahan-kesalahan yang sama.

"Karena kita tahu dua gol PSM di pertandingan pertama itu karena ada kesalahan-kesalahan kami sendiri. Itu tidak boleh dilakukan lagi di pertandingan semifinal ini." harapnya.

