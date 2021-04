JAM TAYANG PSM vs Persija Live Score Piala Menpora, Cek Line-up & Update Skor Hasil Persija vs PSM

Ilustrasi PSM vs Persija Piala Menpora 2021.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal semifinal Piala Menpora 2021 akan memainkan laga perdana leg 1 antara PSM Makassar vs Persija Jakarta.

Pertandingan PSM Makassar vs Persija Jakarta berlangsung pada Kamis, 15 April 2021 malam WIB.

Jam tayang PSM vs Persija yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta mulai pukul 20.30 WIB.

Saksikan siaran langsung Persija vs PSM yang disiarkan Indosiar atau update hasil Persija vs PSM via link live score di bawah ini.

Jelang pertandingan ini, Pelatih PSM Makassar, Syamsuddin Batolla mengaku siap untuk pertemuan kedua dengan Persija di Piala Menpora 2021.

Menurutnya para pemain PSM Makassar memiliki motivasi tinggi setiap timnya bertemu dengan klub terbaik seperti Persija.

Permainan keras yang ditunjukan PSM di penyisihan grup disebut sebagai ciri khas bermain skuad berjuluk Juku Eja.

"Kalau PSM ketemu Persija artinya anak-anak mau menampilkan penampilan terbaik.

"Karena kita tahu Persija ini tim terbaik, punya pemain-pemain berkualitas, pemain asing yang bagus.

"Itulah mungkin pemain-pemain kami bersemangat untuk menunjukkan permainan terbaiknya," ujar Syamsuddin.