Simak Lirik dan Chord Lagu Ramadan Nissya Sabyan dan Nagita Slavina 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Lagu Nissa Sabyan dan Nagita Slavina bisa menjadi iringan musik ramadan kali ini.

Lirik dan Chord Lagu Ramadan - Nissa Sabyan feat Nagita Slavina memang banyak dicari di bulan Ramadan 2021 atau 1442 H ini.

Simak lirik dan chord lagu Ramadan yang dinyanyikan oleh Nissa Sabyan dan Nagita Slavina.

Bagi kamu yang ingin menyanyikan Lagu Ramadan - Nissa Sabyan feat Nagita Slavina dalam petikan gitar, berikut lirik dan chord nya.

Dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord Gitar Ramadan - Sabyan feat Nagita Slavina, Bahagianya Langit dan Bumi saat Tiba Bulan'

[Intro] C..

C Dm F C

C Dm F C

C Dm

Bahagianya langit dan bumi

G C

saat tiba bulan yang suci

C Dm

berkah berlimpah rahmat rezeki

G C

ampunan pun di beri..

C Dm

Beruntung bagi yang berjumpa

G C

dan selalu sujud pada-Nya

Am Dm

tadarus, tarawih, berpuasa

G C

mengharapkan ridho-Nya..

[Reff]

C

Marhaban Ya Ramadan

Dm

Ya Ramadan

G

Marhaban syahru shiyam

C

Ya Ramadan..

C

Marhaban Ya Ramadan

Dm

Ya Ramadan

G

Marhaban syahru shiyam

C

Ya Ramadan..

