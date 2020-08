CHORD Kartonyono D, Kunci Gitar Kartonyono Medot Janji by Deny Caknan | Lengkap Video dan Liriknya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kartonyono Medot Janji adalah satu di antara lagu berbahasa Jawa yang cukup populer dan diminati banyak penikmat musik di Tanah Air.

Lagu yang juga dinyanyikan dan dipopulerkan Deny Caknan ini punya lirik yang menyentuh hati.

Kunci gitar Kartonyono Medot Janji juga cukup mudah dimainkan.

Sehingga lagu ini bisa jadi alternatif menarik untuk menikmati lagu-lagu bergerne kople dengan bernyanyi sekaligus bermain gitar.

Termasuk menyanyikannya bersama teman-teman secara beramai-ramai.

Buat Anda yang menyukai lagi ini, berikut Chord Kartonyono d dan lengkap lirik lagunya:

Intro:

Dm G C Am

Dm G C

Dm G C Am

Dm G C

C

kok kebangeten men

C F

sambat blas ra ono perhatian