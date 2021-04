Promo HokBen Hari Ini Senin 12 April 2021, Porsi 20 Ribu dengan 10 Pilihan Menu. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - HokBen ada yang baru buat sarapan kamu nih.

Perpaduan Roti pilihan dengan topping Egg Mayo atau Egg Cheese, bakal bikin hepi hari-harimu.

Enak, lezat dan porsi pas.

Catch me up.

Hanya Rp 20 ribu.

Bisa add on Coffee untuk dine in cukup tambah 10 ribu saja.

Brighten Up Your Day with Tokyo Sandwich. (S&K Berlaku, Hanya tersedia di beberapa store)

Tak hanya itu saja, HokBen juga tawarkan promo menarik lainnya.

Yuk melipir dulu sarapan ke HokBen aja.

Ada 10 pilihan menu Sarapan yang semuanya enak-enak dan favorit.