PROMO ALFAMART dan INDOMARET Jelang Ramadhan 2021, Diskon Beras Minyak Goreng Biskuit hingga Minuman

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Beragam promo Indomaret dan Alfamart bisa kamu incar menjelang bulan Ramadhan tahun 2021.

Lantaran kedua ritel ini memberikan beragam penawaran diskon hemat untuk belanja harianmu.

Diantaranya adalah Promo Indomaret yang berlangsung selama 7 hari sejak 9 hingga 15 April 2021.

Indomaret juga memiliki promo mingguan lainnya diantaranya Super Hemat, promo heboh, product of the week periode 7 - 13 April 2021 hingga promosi bulan ini.

Kemudian beragam promo Alfamart diantaranya Produk Spesial Mingguan (PSM) paket Ramadan Hemat (Pak Rahmat), paket Buka Puasa Ramadan Hemat (Bu Rahmat) dan masih banyak lagi lainnya.

Beragam promo yang disuguhkan memberikan kemudahan belanja kamu.

Berikut diantara barang kebutuhan apa saja yang bisa kamu dapatkan dengan hemat mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan dapur, kebutuhan anak dan kebutuhan sehari-hari lainnya sebagai berikut:

PROMO INDOMARET

PROMO JSM INDOMARET 9 - 15 APRIL 2021

Syarat dan Ketentuan: