BERIKUT JAM Tayang Persib Vs Persebaya di Jadwal Babak 8 Besar Piala Menpora , Cek H2H Persib Vs Persebaya Surabaya hari ini Minggu 11 April 2021 / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Persebaya Surabaya dan Persib Bandung akan berduel di jadwal Piala Menpora 8 besar hari ini Minggu 11 April 2021.

Hasil akhir Persib Vs Persebaya ini akan menjadi penentu tim ke tiga yang berhak melaju ke fase selanjutnya di ajang Piala Menpora 2021.

Yakni ke fase atau jadwal semifinal Piala Menpora 2021 nanti.

Siapa kira-kira yang akan keluar sebagai pemenang di laga ini?

Sebagai informasi, jam tayang Persib Vs Persebaya di jadwal babak 8 besar Piala Menpora hari ini akan mulai kick off pada pukul 18.15 WIB.

Selaim itu, jam tayang Persib Vs Persebaya di jadwal babak 8 besar Piala Menpora hari ini tersebut juga akan disiarkan secara langsung.

Termasuk di antaranya yakni di channel live streaming Indosiar dan kanal vidio.com Indosiar live hari ini.

Sebelum itu, yuk cek dulu head to head Persib Vs Persebaya alias H2H Persib Vs Persebaya Surabaya jelang jam tayang Persib Vs Persebaya kali ini.

Berikut head to head Persib Vs Persebaya alias H2H Persib Vs Persebaya jelang duel di jadwal Piala Menpora 8 besar hari ini Minggu 11 April 2021 kami rangkum dari laman Soccer 24 :