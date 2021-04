PREDIKSI Skor Persib Vs Persebaya di Jadwal Main Persib di Piala Menpora di Live Streaming Indosiar

PREDIKSI Skor Persib Vs Persebaya di Jadwal Main Persib di Piala Menpora Hari Ini yuk tonton live Streaming Indosiar hari ini Minggu 11 April 2021 / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Persebaya Surabaya akan saling adu kekuatan dengan Persib Bandung di lanjutan jadwal Piala Menpora 8 besar hari ini, Minggu 11 April 2021.

Laga penentu hasil akhir Persib Vs Persebaya di ajang kompetisi pramusin jelang jadwal Liga 1 2021 kali ini akan menjadi pertandingan krusial bagi kedua tim.

Tak hanya sekadara adu gengsi dua tim besar di Tanah Air, tapi juga kesempatan untuk meraih gelar juara Piala Menpora 2021 nanti.

Pasalnya, skor akhir Persib Vs Persebaya di jadwal main Persib di Piala Menpora vs Persebaya Surabaya yang akan digelar Minggu 11 April 2021 petang pukul 18.15 WIB ini nanti akan menentukan tim mana yang melaju ke jadwal semifinal Piala Menpora 2021.

Menemani PSM Makassar dan Persija Jakarta yang telah lebih dulu melaju ke fase atau jadwal Piala Menpora 4 besar tersebut.

Jika dibuat prediksi skor Persib Vs Persebaya di perkiraan hasil akhir Persib Vs Persebaya di jadwal sepak bola Piala Menpora hari ini, menurut Sobat Tribun Pontianak, tim manakah yang akan menang.

Terdapat beberapa acuan dan data yang bisa digunakan jika hendak membuat prediksi skor Persib Vs Persebaya di laga jadwal main Persib di Piala Menpora vs Persebaya Surabaya hari ini tersebut.

Satu di antaranya yakni data terkait catatan atau rekor pertemuan kedua tim.

Atau yang biasa disebut head to head Persib Vs Persebaya alias H2H Persib Vs Persebaya

Berikut head to head Persib Vs Persebaya alias H2H Persib Vs Persebaya jelang duel di jadwal Piala Menpora 8 besar hari ini Minggu 11 April 2021 kami rangkum dari laman Soccer 24 :