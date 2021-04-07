Piala Menpora 2021
SEDANG LIVE, STREAMING Persebaya vs PSS Live Indosiar | Cek Link Hasil & Klasemen Piala Menpora 2021
Pertandingan PSS vs Persebaya Surabaya berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar) mulai pukul 18.15 WIB
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung Persebaya Surabaya vs PS Sleman dalam laga pamungkas grup C Piala Menpora, Rabu 7 April 2021 malam WIB.
Pertandingan PSS vs Persebaya Surabaya berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar) mulai pukul 18.15 WIB.
Saksikan pertandingan Persebaya vs PSS melalui live streaming Indosiar atau Vidio.com
Live streaming dan live score hasil Persebaya vs PSS dapat diakses di link live streaming di bawah artikel ini.
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Pertandingan head to head PSS vs Persebaya
* 29.10.19 L1 Persebaya PSS Sleman 2 : 3
* 13.07.19 L1 PSS Sleman Persebaya 2 : 1
Susunan Pemain Persebaya vs PSS :
Persebaya Surabaya
21. Ernando Ari, 24. Arif Satria, 32. Rizky Ridho, 29. Mokhamad Syaifuddin, 3. Reva Adi Utama, 96. Muhammad Hidayat, 66. Dicky Kurniawan, 7. Marselino Ferdinan, 11. Supriadi, 8. Oktafianus Fernando, 15. Rivaldi Bawuo
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