LIVE Skor Piala Menpora Hasil Piala Menpora Hari Ini Live Hasil Persela Vs Persik Tv Online Indosiar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk pantau live skor Piala Menpora 2021 untuk hasil Piala Menpora hari ini live edisi Rabu 7 April 2021.

Saat ini, sedang berlangsung pertandingan untuk penentuan hasil Persela Vs Persik Kediri.

Di mana hasil Piala Menpora hari ini live dari skor akhir Persela Vs Persik Kediri ini akan menentukan dua hal penting.

Pertama yakni komposisi terakhir klasemen Piala Menpora 2021 grup C alias peringkat Piala Menpora 2021 Grup C terakhir.

Lalu juga terkait dua tim yang nantinya akan masuk ke dalam jadwal delapan besar Piala Menpora 2021 dari grup C tersebut.

Dua tim yang melaju ke babak perempat final Piala Menpora 2021 tersebut tentunya adalah juara grup C dan juga runner up grup C .

Hasil Persela Vs Persik Kediri akan jadi satu di antara laga penting yang menentukan dua hal tersebut di atas.

Saat ini, laga penentu hasil Persela Vs Persik Kediri tersebut baru saja menuntaskan babak pertama.

Adapun live skor skor Piala Menpora 2021 untuk hasil Piala Menpora hari ini live dari laga penentu hasil Persela Vs Persik Kediri tersebut saat ini ada di angka 2-1 untuk keunggulan sementara Persela Lamongan.

Persik Kediri sebenarnya sempat unggul lebih dulu setelah Yusuf Meilana melesakkan gol di menit ke 13.